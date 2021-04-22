Какие марки молока не прошли проверку «Общественного контроля». Черный список

Больше половины молока в петербургских магазинах разбавлено водой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Молоко – один из самых популярных и ходовых продуктов. Казалось бы, что может быть проще купить его в магазинах: взял бутылку, посмотрел на срок годности. Но не тут-то было. Как выяснили специалисты «Общественного контроля», каждый петербуржец может нарваться на непонятный напиток вместо свежего молочка. В лабораториях проверили десять образцов этого продукта и выясняли, что больше половины из них – разбавлены водой!

НЕМОЛОЧНЫЕ РЕКИ

По ГОСТу, в составе питьевого молока должен быть только молочный жир. А его массовая доля не может быть ниже 3%. Сама жирность молока бывает разной (ее как раз обычно указывают на упаковке) – от 0,5 до 4,5%. Чем она больше – тем продукт дороже. Но сегодня много вариантов по так называемой «выгодной цене», которая далеко не во всех случаях оказывается выгодной для здоровья. Всего из десяти образцов молока провалили проверку по целому ряду показателей семь. Многих среди производителей «Общественный контроль» уже неоднократно уличал в изготовлении низкосортных напитков под видом молока.

«Общественный контроль» проверил молоко в лабораториях. Фото: СПб ООП «Общественный контроль»

Одним из таких стал Торжокский молочный комбинат «Тверца»: у него проверили два образца под разными марками. Одна из них – «Торговый дом Сметанин» (частная марка магазина «Магнит»), вторая – «Торжок. Молочное царство». И в том, и в другом молоке массовая доля белка и жира оказалась практически вдвое меньше заявленной на упаковке. Оба образца оказались явно разбавленными водой. А во втором случае еще и «подкачала» массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО). По ГОСТу она должна быть 8,2%, а оказалась – 7,9%.

– СОМО – это то, что останется от молока, если убрать из него всю воду и удалить весь жир, – отмечает доктор медицинских наук, академик РАЕН Владимир Доценко. – Это показатель натуральности молока. Если он составляет менее 8,2%, значит, молоко разбавлено посторонним сырьем. Молоко – это источник легко усваиваемого белка. Если его доля занижена, продукт утрачивает свою биологическую и пищевую ценность.

ОБМАН С ПРИБЫЛЬЮ

Еще три образца, не соответствующих требованиям, оказались от ООО «Кривское» из Калужской области. Проверяли их молоко под частной торговой маркой «О’Кей», «Васильково поле» от сети «Верный», а также брендированное от самого производителя «Кривское». Во всех случаях были занижены массовая доля белка и жира, а во втором и третьем – еще и СОМО.

– Когда потребителю молоко с содержанием жира 1,2% продают по цене молока с жирностью 2,5%, это настоящий обман. В масштабах крупного производства такая «экономия» выливается в солидную сумму дополнительной прибыли, – отмечает профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Татьяна Пилипенко.

Проверку «Общественного контроля» провалили большинство образцов молока. Фото: СПб ООП «Общественный контроль»

Остались недовольны специалисты и молоком «Отборным» из универсама «Сезон». СОМО там тоже оказалась ниже заявленной. Кроме того, молоко было выпущено не как питьевое, а как молоко-сырье – именно такой ГОСТ был вынесен на этикетку.

– Оно предназначено для дальнейшей переработки. Такое молоко на ферме также проходит пастеризацию, но щадящую, при температуре не более 60 градусов. При такой обработке оно может фасоваться только в транспортную тару для отправки на молокоперерабатывающие предприятия, где проходит дополнительную пастеризацию при более высокой температуре, – добавляет Татьяна Пилипенко.

Так что вынесенное на этикетку слово «питьевое» – тоже не что иное, как обман. И вдобавок опасность для организма: выпив такого молочка, можно занести нежелательные микроорганизмы и бактерии. Кроме того, на этом образце вообще не нашли дату изготовления.

А вот звание самого настоящего фальсификата присвоили молоку «Мещерские Росы» от Тырновского молочного завода. Выяснилось, что молочный жир там вообще был заменен растительным! Не мудрено, что во всем главным показателям состава он тоже проверку провалил – они были занижены.

МОЖНО БРАТЬ!

И все-таки остались еще честные производители. И что радостно для жителей города на Неве Ленобласти – они еще и местные! Прошло проверку молоко от петербургского «Пискаревского молзавода». К нему присоединился АО «Племенной завод «Красноозерное» из Ленобласти. Еще одно качественное молоко у соседей из Великого Новогорода – АО «Лактис».

НА ЗАМЕТКУ

Обратите внимание на цену

Как отмечают эксперты, хорошие производители даже при всем желании не смогут сделать цену на молоко ниже 50 рублей за литр. Так что если вы видите бутылки по особо выгодной цене – не спешите брать. Практически все не прошедшие проверку образцы были именно по такой цене.

– В стоимость входят затраты на закупку сырья – не менее 30 рублей за литр, технологические операции по нормализации и пастеризации молока, упаковку, стоимость которой составляет от 5 до 8 рублей за штуку, транспортировку до магазина охлаждаемым транспортом, – рассказывает заместитель генерального директора ООО «Пискаревский молзавод» Георгий Житмарев. – За счет более длинной логистики молоко из других регионов по всем законам экономики должно стоить дороже, чем местное, а оно, наоборот, стоит дешевле.

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