Киносквер, пляжи и детские городки: Какие общественные пространства и где появятся в Санкт-Петербурге в 2021 году

Новые общественные пространства в 2021 году появятся в разных районах Петербурга. Фото: vk.com/skverosenniymarafon

В этом году в разных районах города появится более десятка новых территорий для отдыха. На них из бюджета уже выделили 2,4 миллиарда рублей. Интересно, что в будущем, по задумке Смольного, парки и скверы должны привлекать не только местных жителей, но и гостей города - к 2024 году планируется разработать 36 туристических маршрутов, включающих новые общественные пространства. Рассказываем, какие проекты горожане смогут оценить уже в 2021-м.

БАЛЕТ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В центре Петербурга преобразится сквер Мариуса Петипа. Небольшая зеленая территория, которая носит имя легендарного балетмейстера, расположена недалеко от Мариинского театра - во дворе на улице Декабристов. Сейчас там находится простенькая детская площадка. Вместо нее установят новую - она будет выполнена в балетной тематике. Конструкцию в виде сцены украсят декорациями к спектаклям «Спящая красавица», «Жизель» и «Лебединое озеро». Выбор не случаен: именно эти балеты когда-то поставил Мариус Петипа в Мариинке. Небольшие декорации будут установлены на специальной вращающейся платформе - так что для своих игр юные петербуржцы смогут их выбирать. Также на площадке появится конструкция наподобие балетного станка, а вдоль него будут изображены пять позиций для ног. Кто знает, может быть, именно здесь начнет делать свои первые шаги будущая звезда петербургского балета!

В Сквере Петипа будет стилизованная площадка для игр. Фото: gov.spb.ru

На площадке также сохранят полюбившуюся жителям каменную башенку, которую местные жители сделали вручную. Она органично впишется в декорации детской «сцены». В сквере установят детскую горку, а для взрослых появится зона со скамейками. На всей территории не только сохранят имеющиеся деревья, но и добавят новой зелени. А еще сделают хорошее освещение, обновят газон и мощение. Все строительно-монтажные работы должны завершить до конца этого года.

ПРОГУЛКА ПО «ОСЕННЕМУ МАРАФОНУ»

В этом году у жителей Васильевского острова наконец-то появится сквер «Осенний марафон», посвященный знаменитому советскому фильму. Расположится зеленая зона на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей, 23. Кстати, именно в этом доме в кинокартине жил Андрей Бузыкин, роль которого исполнил Олег Басилашвили. И именно здесь он совершал утреннюю пробежку с датским профессором. Фильму уже больше сорока лет, а территория эта мало изменилась - до сих пор зеленая зона больше напоминает пустырь. Однако совсем скоро все преобразится: в начале мая выберут подрядчика, который благоустроит сквер. Летом планируют провести все работы, а местные жители очень надеются встретить осень прогулками в новом общественном пространстве.

Сквер "Осенний марафон" станет новым местом притяжения на Васильевском острове. Фото: vk.com/skverosenniymarafon

К слову, проект создания сквера стал победителем конкурса «Твой бюджет» в 2019 году - его предложила местная жительница Вера Рязанова. Зеленую зону уже окрестили первыми киносквером Петербурга. Что же там будет? По пустырю проложат пешеходные дорожки и беговую со специальным покрытием. Украшать территорию будут фонари, клумбы, навесы от солнца и дождя. «Осеннюю» тему обыграют с помощью деревьев с разным цветом листвы - бордовым, красным, желтым. Для этого высадят декоративную сливу, боярышник, барбарис, пузыреплодник. Изюминкой сквера станет телефонная будка, похожая на ту, что была в фильме.

- Сквер «Осенний марафон» будет центром притяжения и для туристов, и для жителей города. Там можно будет проводить спортивные и музыкальные мероприятия. В нашем округе нет ни одного парка и сквера, очень мало зелени. Так мы можем решить проблему скучного и депрессивного района, - отмечает автор инициативы Вера Рязанова.

ПАРК НА МЕСТЕ ПУСТЫРЯ

Совсем скоро начнутся работы на месте будущего парка в поселке Металлострой Колпинского района. Полузаброшенный пустырь на улице Богайчука рядом с водоемом еще несколько назад начали приводить в порядок местные жители. Именно благодаря их инициативе и неравнодушию на территорию обратили внимание. В проектировании нового парка тоже активно участвовали сами петербуржцы - предлагали свои варианты благоустройства. В итоге вместе с архитекторами разработали масштабный проект. Теперь в Металлострое появится большое общественное пространство, которое подойдет для людей разного возраста и с разными увлечениями. Во-первых, обыграют ландшафт: у воды появится прогулочная зона, каскадные цветники будут спускаться к берегу, построят пешеходный мостик, а также смотровые площадки. Во-вторых, парк явно станет зоной притяжения для спортсменов. Уже имеющуюся там хоккейную коробку реконструируют и обновят, построят зону с тренажерами, просторно себя почувствуют и велосипедисты - для них тоже выделят территорию. Будет в парке и целый детский городок. Всю территорию украсят многоярусным освещением.

О парке в Металлострое мечтали местные жители. Фото: vk.com/club_abikh

ОТДЫХ У ВОДЫ

Продолжатся работы с одним из самых крупных проектов благоустройства прошлого года. Общественное пространство на Суздальских озерах произвело настоящий фурор в Выборгском районе. На берегу Верхнего озера появились пешеходные зоны, территорию дополнительно озеленили, установили там современные деревянные лежаки и скамейки, кабинки для переодевания, обустроили детский игровой городок, спортивную зону с тренажерами, а также волейбольную площадку. В 2021-м запланирован второй этап благоустройства рекреационной зоны. Теперь возьмутся за Нижнее и Среднее Суздальские озера. Концепция предполагает развитие территории в том же стиле и с похожими функциональными зонами.

Суздальские озера ждет новый этап благоустройства. Фото: gov.spb.ru

- У Суздальских озер планируется создать детские игровые зоны для ребят разных возрастов, обустроить спортивные зоны, освещение, пешеходные дорожки, - отмечают в Смольном.

К слову, этот проект в городе признан одним из самых значимых. Еще бы, территория у воды по-своему уникальна, а главное - это место притяжения не только для жителей района, но и всего Петербурга.

Первый этап преображения Суздальских озер уже высоко оценили петербуржцы. Фото: gov.spb.ru

ПРОГУЛКИ С НЕОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

К осени 2021 года в Красногвардейском районе приведут в порядок еще одну часть Бестужевского сада, который расположен рядом с Федеральным научным центром реабилитации инвалидов имени Альбрехта. В прошлом году благоустроили часть непосредственно около медучреждения. И поскольку сад очень востребован пациентами, людьми с ограниченными возможностями, там были оборудованы специальные инклюзивные детские площадки. В этом году будут преображать территорию ближе к храмовому комплексу, на углу Бестужевской улицы и Пискаревского проспекта. Там продолжат создавать безбарьерную среду для маломобильных горожан. Как это сделать лучше - спросят у медиков.

В Бестужевском саду продолжат делать современное общественное пространство. Фото: gov.spb.ru

- Как и на первом этапе, все технические работы будут выполнены после консультаций с врачами и социальными работниками, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Но если первая часть сада приспособлена для более активного отдыха в том числе с детьми, то новая зона будет для тихого досуга. Там проложат пешеходные дорожки, установят скамейки, сделают современное освещение и высадят деревья и кустарники.

СКАЗАНО!

Николай БОНДАРЕНКО, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

«Мы неоднократно говорили, что новая городская среда должна быть инклюзивной. Этой тенденции будем придерживаться. У Петербурга есть замечательный опыт, когда в работу по благоустройству вовлекаются медики - эксперты по реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Такое сотрудничество позволило создать не одно уникальное, не имеющее аналогов в стране, общественное пространство».

КСТАТИ

Всего в этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроят 11 общественных пространств. Так, в Красногвардейском районе продолжат работы на набережных рек Охты и Оккервиля. Приведут в порядок и Заневский парк - его оформят в космическом стиле. В Московском районе благоустроят площадь перед Российской национальной библиотекой. А в Петроградском продолжат приводить в порядок набережную реки Карповки - теперь займутся территорией на пересечении с проспектом Медиков.

А ЧТО ЕЩЕ?

- Жители Красносельского района давно мечтали об общественном пространстве на берегу Финского залива - рядом с Балтийским бульваром. И первый этап работ начнется уже в этом году. На набережной появится настоящий морской променад с оборудованной пляжной зоной, пирсами, видовыми площадками, местами для рыбаков, а также спортивными и детскими площадками. Этот проект стал победителем конкурса «Родной район» - на его реализацию выделили 100 миллионов рублей.

В Красносельском районе благоустроят берег Финского залива. Фото: vk.com/krsl_gorsreda

- А вот второе место и 50 миллионов рублей на свой проект получил Калининский район. До конца года здесь благоустроят территорию у детского технопарка «Кванториум» на улице Ушинского. На ней появятся детская и спортивная площадки и зоны для тихого отдыха и прогулок.

У "Кванториума" благоустроят територию. Фото: gov.spb.ru

- В этом году обещают заняться и обновлением территории у метро «Проспект Большевиков». Там появится современное общественное пространство с амфитеатром, медиазоной, Wi-Fi, скамейками и навесами от непогоды. Кроме того, запланированы скейтборд-площадка, две велопарковки и качели. На территории добавят деревьев, высадят кустарники и цветы.

У метро "Проспект Большевиков" появится современная зона отдыха. Фото: Комитет по благоустройству

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Андрей ГОРШЕЧНИКОВ, депутат Законодательного собрания :«Появится стратегия формирования комфортной среды до 2030 года»

- Современные общественные пространства необходимы для качественного развития городской среды, активизации городской жизни. Согласно определению, содержащемуся в законодательстве, общественные пространства - это свободные от транспорта территории общего пользования, а также части зданий и сооружений, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

Чтобы создать условия для системного повышения качества и комфорта городской среды в конце 2016 года на всей территории России стартовала федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», основной целью которой является благоустройство всех населенных пунктов страны с обязательным учетом мнений граждан.

В январе 2021 года в Петербурге заработал Центр компетенций по формированию комфортной городской среды. Предполагается, что он станет общегородской площадкой для обсуждения проектов в сфере благоустройства жителями, представителями городской и муниципальной властей, архитекторами, дизайнерами. Его задача в 2021 году - разработать стратегию для Северной столицы до 2030 года. Общественные пространства и зоны отдыха будут создаваться с учетом того, где они расположены - в историческом центре или в новых районах.