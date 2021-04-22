Три человека погибли и три пострадали в ДТП на трассе Петербург-Сортавала

Три человека стали жертвами лобового ДТП в Карелии. Фото: ГКУ РК ОПС по Лахденпохскому району / vk.com/club179891271

Три человека стали жертвами ДТП, которое произошло на 116-м километре трассы Петербург-Сортавала в Лахденпохском районе Карелии. Днем 22 апреля здесь лоб в лоб врезались грузопассажирская «Газель» и микроавтобус «Фиат Дукато» с петербургскими номерами.

- В 9:55 на пульт диспетчерской службы отряда противопожарной службы Лахденпохского района поступило сообщение о ДТП. В результате аварии травмировано три человека, еще три - погибли, - сообщается в соцсетях отряда.

На помощь раненым примчались спасатели из Куркиеки, а также машины скорой помощи из карельской Лахденпохьи и Приозерска, Ленинградской области.

На месте трагедии работают и экипажи ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства смертельной аварии и выясняют, кто был ее виновником.

Авария произошла на 166-м километре трассы Петербург-Сортавала. Фото: Фото: ГКУ РК ОПС по Лахденпохскому району / vk.com/club179891271

- В результате происшествия до приезда скорой медицинской помощи погибли три пассажира автомашины «Газель», водитель госпитализирован. Водитель и пассажир автомобиля «Фиат» с места ДТП госпитализированы, - сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Республике Карелия.

По факту ДТП начат проверка, решение о возбуждении уголовного дела будет принято по ее результатам.

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