Памятник основателю отечественной социальной психологии Борису Парыгину открыли в Петербурге

Ректор Александр Запесоцкий работал вместе с Дмитрием Парыгиным двадцать лет. Фото: пресс-служба СПбГУП.

На кафедре социальной психологии Санкт- Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов было шумно и людно. Внимание многочисленных студентов и гостей вуза было приковано к мемориальной доске, ранее скрытой от взоров белым шелком. На скромной табличке у кабинета № 332 блистало имя человека, который создал не только знаменитую кафедру, но и заложил основы российской социальной психологии как науки, - профессора Бориса Дмитриевича Парыгина.

Прошлым летом классику отечественной гуманитарной науки исполнилось бы 90 лет. К юбилею, торжество по случаю которого вынужденно отсрочила пандемия, приурочили сразу несколько событий. Главным из них стало присвоение родной кафедре Парыгина его имени.

Битва за науку длиною в жизнь

- Бориса Дмитриевича уже девять лет нет с нами, а для меня он словно здесь, сколько бы времени ни прошло, ведь мы проработали вместе 20 лет, - признался, открывая Парыгинский день в вузе, ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий.

- За этой простой табличкой с именем Парыгина - его блестящий жизненный путь. Ученый основал и возглавил кафедру в непростом 1992 году. Этому долгожданному событию предшествовала многолетняя борьба Парыгина за право социальной психологии - дисциплины, запрещенной в СССР еще в 1930-х годах как противоречащей идеологии, - называться наукой.

- Настоящие ученые столкнулись с мало что понимающими чиновниками, и для Бориса Дмитриевича это было невероятно болезненно, - напомнил Александр Запесоцкий. - Даже спустя годы, когда гонения на него закончились, он оставался осторожным человеком: травмы не сломили его, но оставили рубцы. Но он сделал свое дело, выпустив ряд фундаментальных трудов, которые определили развитие этого направления науки в нашей стране.

И многие жемчужины деятельности ученого были опубликованы здесь, в СПбГУП. То, что он создал кафедру и оставил здесь свой блистательный след, предмет нашей особой гордости.

Как отметила заведующая кафедрой социальной психологии Мария Созинова, имя Парыгина всегда будет мерилом качества деятельности и развития кафедры, не только ее настоящим и прошлым, но и будущим.

- К сожалению, у нас не было возможности пообщаться с Борисом Дмитриевичем лично, - сказала студентка второго курса магистратуры Анастасия Никифорова. - Но он взрастил многих замечательных ученых, которые в том числе стали нашими педагогами. Идеи Парыгина продолжают жить и развиваться в нашей научной деятельности, а через свои труды он продолжает общаться с нами, становясь непосредственным наставником. Уверена, он навсегда будет ядром мировой науки.

Бюст выдающегося ученого создали с помощью снимков и видеозаписей, а также учли рассказы родных и близких. Фото: пресс-служба СПбГУП.

«Вперед- смотрящий»

В этот же день в стенах университета открыли бронзовый портрет великого ученого. Автором бюста стал выдающийся скульптор, действительный член Российской академии художеств Григорий Ястребенецкий. Он лепил образ Парыгина по снимкам, видеозаписям и рассказам его родных и близких. Одним из них стал Почетный профессор вуза, Почетный председатель Санкт- Петербургского отделения Российского творческого Союза работников культуры Владимир Триодин.

Именно он, помогая начинающему тогда ректорство Александру Запесоцкому, убедил Парыгина преподавать в ГУПе.

- Кто такой Парыгин? Вперед- смотрящий: ему был дан дар слышать зов будущего, - сказал профессор.

- Борис Дмитриевич любил жизнь, чувствовал аромат нового времени. Он, словно Петр I, прорубил окно - не в Европу - в неизвестное социальное и создал новую научную дисциплину. Инновация - растение капризное, оно на плохой почве не растет, но в нашем университете учение Парыгина расцвело пышным цветом.

Гостями университета в этот день стала звездная профессура Санкт- Петербургского госуниверситета, Университета имени Герцена и других ведущих вузов Северной столицы. Радостным стал день и для известного художника Алексея Парыгина, удивительно похожего на своего отца. Многие отмечали, что десятилетия работы в СПбГУП были удивительно плодотворными для Бориса Парыгина, как и для других светил петербургской науки и искусства, которым ректор Александр Запесоцкий создал замечательные условия, - Зиновия Корогодского, Юрия Громова, Михаила Боброва, Моисея Кагана, Юрия Зобнина, Татьяны Шехтер, Владимира Иванова, Ивана Тарханова, Алексея Стремоухова. Звезды уходят. Но на их место приходит талантливая молодежь, поддерживающая традиции.

В Научной библиотеке имени Даниила Гранина открылась выставка в честь отца-основателя социальной психологии. Фото: пресс-служба СПбГУП.

«Что делает человека человеком»

В память об отце-основателе социальной психологии в университетской Научной библиотеке имени Грани- на открылась выставка. Она объединила в себе фундаментальные труды Парыгина, опубликованные вузом за последние 20 лет, а также кадры фотохроники ГУПа: вот Парыгин беседует с выдающимся профессором Михаилом Бобровым, вот он за трибуной лектора, а вот ему на плечи ложится алая мантия Почетного доктора.

Первыми зрителями выставки стали ученики и коллеги Парыгина. - По сути, он не только создал науку «социальная психология» (что уже огромное достижение), но и доказал, что наука эта настоящая, - подчеркнул профессор Института сценических искусств Георгий Праздников. - Гениальный ученый, опередивший время, об этом сегодня сказали все. Но если смотреть шире, Борис Дмитриевич был родоначальником гуманитарного самореализационного направления - того, что в марксистскую эпоху вызывало у одних желание принять сердечные капли, а у других - взяться за кобуру, - добавил профессор СПбГУП, доктор культурологии, доктор педагогических наук Александр Марков.

- Две трети его трудов - попытка найти то, что делает человека человеком. Уверен, энергия его образа всегда будет питать нашу энергию самоотверженного служения истине. Завершился памятный день Всероссийской Парыгинской научно-практической конференцией: ее вуз проводит ежегодно уже шестнадцатый раз. Специалисты из Петербурга и со всей страны обменялись опытом и обсудили вопросы психологического здоровья и гармонизации личности и общности в условиях ковидного кризиса. - Он всегда отдавался науке и преподаванию с огромным азартом, насколько я мог судить изнутри, - отметил сын ученого Алексей Парыгин, передавая университетской библиотеке редкие издания трудов отца. - Спасибо, что помните.

СПРАВКА «КП»

Борис Дмитриевич ПАРЫГИН - Заслуженный деятель науки России, доктор философских наук, Почетный профессор СПбГУП. Отец отечественной социальной психологии. Родился в Ленинграде в 1930 году, пережил все тяготы войны. С детства тянулся к науке, одновременно обучаясь и в общеобразовательной, и в вечерней школах. С отличием окончил философский факультет ЛГУ. Кандидатскую диссертацию посвятил проблемам формирования общественных настроений, докторскую - социальной психологии как науке. Опубликовал более четырехсот научных работ, многие из которых переведены на иностранные языки и известны по всему миру. Был удостоен государственных наград и грантов РАН.