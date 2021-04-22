Сестру исследователя-полярника Чилингарова избили в Санкт-Петербурге

Сестру ученого-полярника Чилингарова избили в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге избили сестру знаменитого ученого-океанолога, исследователя-полярника Артура Чилингарова, Наталию. Художница, член Союза Архитекторов России, которой через неделю исполнится 72 года, вечером 20 апреля 2021 года возвращалась домой на 1-ю линии Васильевского острова. Зайдя в парадную она почувствовала удар по голове.

- На нее напал неизвестный мужчина и несколько раз ударил по голове. В руках он держал нож, но требований никаких при этом не выдвигал, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Женщина начала кричать и звать на помощь. Шум в парадной услышала соседка и выбежала из квартиры. Однако в парадной уже никого, кроме побитой Наталии Николаевны, не застала.

Карета скорой помощи забрала Чилингарову в Мариинскую больницу. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы головы. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Полиция возбудила уголовное дело и оперативно задержала нападавшего. Им оказался 59-летний уроженец Оренбургской области. Как выяснили оперативники, у мужчины есть личное неприязненное отношение к женщине. Ему грозит до двух лет колонии.

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