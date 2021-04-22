Обучение силой мысли: Ленинградских школьников погрузили в виртуальную реальность

Ранее технологию испытали с участием школьников младших классов. Теперь очередь детей постарше. Фото: предоставлено компанией Impulse Neiry

Ученики школы № 1 города Тосно (Ленинградская область) до конца учебного года будут сдавать тесты по химии и английскому языку силой мысли. В буквальном смысле слова: никаких тетрадей и ручек, только передовые технологии. На школьниках протестируют уникальную разработку одной из компаний-резидентов фонда «Сколково» - шлемы виртуальной реальности с продвинутым нейроинтерфейсом.

Без пяти минут полноценный киберпанк наступил в школе № 1 в минувший понедельник, 19 апреля. Несколько десятков учеников с шестого по десятые классы стали участниками масштабного проекта одной из компаний-резидентов «Сколково» и Дальневосточного федерального университета, задача которого - повысить у подростков мотивацию, развить когнитивные навыки, а заодно отточить новую технологию управления технологиями силой мысли.

Силой мысли дети будут решать тесты по истории, химии и английскому языку. Фото: предоставлено компанией Impulse Neiry

- Если говорить совсем просто, то наша разработка действует так, - объясняет коммерческий директор компании Татьяна Александрова. – Ребенок на уроке надевает специальный VR-шлем со встроенными датчиками для снятия энцефалограммы – электрической активности мозга. После того, как все подключено, на экран шлема выводится картинка с задачей и вариантами ответа. Дальше от ребенка требуется только выбрать правильный ответ и сконцентрировать на нем свое внимание – все остальное сделает аппаратура. Не нужно ничего записывать или нажимать на какие-то кнопки – достаточно простого усилия мысли. Разработку планируется использовать как минимум на уроках химии, английского и истории – предполагается, что с ее помощью ребята будут повторять и закреплять пройденный материал.

«Кибер-классом», как и положено, руководит учитель – ответы учеников приходят на специальную платформу, доступ к которой можно получить через компьютер, планшет или смартфон. По словам авторов разработки, и детям и педагогам их проект принесет сплошные плюсы. Первые научатся точнее фокусировать внимание и быстрее соображать. Вторые получат возможность контролировать весь процесс – от выдачи заданий до получения результатов – при помощи одного-единственного устройства.

- Мы уже протестировали нашу разработку в двух школах в Москве и Казани, а потом, чтобы получить более широкий охват, объявили всероссийский конкурс, - продолжает Татьяна Александрова. – Победителем стала школа № 1 из Тосно – за нее проголосовало больше всего детей, родителей и учеников.

Занятия "в виртуальной реальности" рассматриваются в качестве дополнительных. Фото: предоставлено компанией Impulse Neiry

Пока что возможности технологии ограничиваются только выбором ответов в тестах. Однако в будущем, по словам Татьяны, ее можно будет применять где угодно: к примеру, устраивать для школьников полноценные уроки в виртуальной реальности.

МНЕНИЕ

Михаил Богданов, председатель родительского комитета Санкт-Петербурга: «Чем плохи тетрадка и ручка?»

- На мой взгляд это звучит достаточно странно. Я в принципе не совсем понимаю, для чего в обращении с детьми какие-то элементы реального мира – огромного, интересного мира – подменять элементами мира виртуального. Да, можно сказать, что в данном случае подменяются только тетрадка и ручка – ну а чем плохи тетрадка и ручка? Есть естественные законы, этапы и темпы развития человеческого мозга. И вмешиваться в них, зачем-то пытаться их искусственно подстегнуть – это в корне неправильно. Не говоря уже о том, что умение что-то делать своими руками – пусть даже и просто писать ручкой в тетрадке – тоже имеет для ребенка огромное значение. Одним словом, лично я – как, думаю, и многие родители – против подобных экспериментов. И уж тем более против их распространения на весь учебный процесс.

Специалисты к идее относятся скептически - по их словам, лишнюю нагрузку на неокрепшие мозги детей давать не стоит. Фото: предоставлено компанией Impulse Neiry

КОМПЕТЕНТНО

Наталья Пунченко, семейный психолог: Процесс воспитания должен включать в себя взаимодействие ребенка со взрослым

- Знаете, есть старый анекдот: «Чем отличается соловей от воробья? Один учился очно, другой заочно». Тут, на мой взгляд, то же самое. Виртуальные технологии – штука, конечно, прекрасная. Но процесс воспитания и образования включает в себя не только получение каких-то знаний, но еще и взаимодействие ребенка со взрослым. Поэтому с распространением любых инноваций в школах я бы предложила по крайней мере повременить. А лучше – от них воздержаться.