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Происшествия22 апреля 2021 19:50

Незалежная на проводе: как 13 россиян помогли телефонному мошеннику из Украины перевести миллионы со счетов наших пенсионеров

Братскому государству уже привычно под видом служб безопасности банка оставлять пожилых людей из РФ без гроша. Но помогали им в этом «агенты из Петербурга и Москвы
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Полиция задержала "чертову дюжину", помогавшую украинским мошенникам Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция задержала "чертову дюжину", помогавшую украинским мошенникам Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

«Здравствуйте, вас беспокоит служба безопасности банка». Такой звонок стал уже давно предметом для мемов в социальных сетях. Но для многих россиян – это не шутки, а беда, а в некоторых случаях и настоящая катастрофа. Например, для блокадницы, которая отдает мошеннику все свои нажитые накопления. При этом шутить о том, что жертвами телефонных аферистов становятся лишь пенсионеры не стоит. В Петербурге на уловку таких преступников попадались и генерал МВД в отставке, и глава крупной нефтегазовой компании.

Силовики видят проблему шире. Только за 2020 год, по данным аналитиков BrandMonitor, телефонные аферисты похитили у россиян около 66 миллиардов рублей. Это - на секунду - четыре годовых бюджета Владивостока. При этом половина всех денег, по данным СМИ, которые ссылаются на московское МВД, уходит на … Украину. И помогают им обдирать россиян, как ни странно свои же сограждане. Членов «банды» таких «иноагентов», помогавших Незалежной, и поймали в Петербурге и Москве. Во время операции силовики задержали сразу 13 россиян. Вся русская «чертова дюжина» работала, чтобы обогатить своего украинского босса. Именно в Незалежную они пересылали списанные со счетов обманутых пенсионеров деньги. «Комсомолка» узнала, как работала ячейка мошенников, кто они такие и сколько зарабатывали.

Полицейские провели задержания подозреваемых в помощи украинским мошенникам Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

«ЗА ГРУППОЙ ШЛИ ПО СЛЕДАМ ПЕНСИОНЕРКИ»

Вести петербургскую ячейку украинских мошенников оперативники начали еще с начала 2021 года. Поймать масштабную межнациональную разветвленную «банду» оперативникам, как ни странно, помогла обычная 83-летняя пенсионерка. Женщина, еле сдерживая слезы, рассказала силовикам, как лишилась 200 тысяч рублей. Схема развода была простой: звонок «сотрудников банка» - ваши деньги под угрозой, нужно перевести их на резервный счет. И вот Анна Ивановна (имя изменено – прим. ред.) уже бежит в отделение и снимает все свои кровные, дальше кладет на счет в другой банк и остается ни с чем.

Казалось бы, рядовая история, да с нетривиальным концом. Полицейские пошли по следу мошенников и тут начался настоящий детектив. Теневой колл-центр преступников находился на Украине. Именно туда через сложную схему отмывания уходили все деньги. В Петербурге же и в Москве, как говорят сами оперативники, была глубоко законспирированная, высокоорганизованная «банда», которая знала и о тактике работы силовиков.

Если говорить простым современным языком - это «дропы». Люди, которые обналичивали похищенные деньги, оставляли себе часть, а потом пересылали их своим боссам. В нашем случае в Незалежную.

У задержанных нашли множество банковских карт Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Вся группа была поделена на три ячейки – две в Петербурге, одна в Москве. Одни обналичивали деньги в банках Петербурга, вторые перевозили их в свои офисы, третьи переводили в Москву, четвертые конвертировали их в биткоины.

- Москва нужна была им, потому что был большой поток денег, который нужно было сначала быстро перевести в криптовалюту, а затем так же быстро - в наличные деньги – это такой способ легализации доходов, - пояснил источник «КП-Петербург». – Но рынок криптовалюты в Петербурге плохо развит. Тут нет возможности за один раз и в сжатые сроки обналичить крупные суммы. Поэтому и привлекли Москву.

Задержанным грозит до 6 лет колонии Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

«В ДЕЛЕ – СЕМЕЙНЫЕ ПОДРЯДЫ»

Что интересно, на мошенников в двух крупнейших городах России работали семейными подрядами: мужья, жены, братья. Некоторых из них – с маленькими детьми (но это не оправдание).

В Москве был задействован криминальный дуэт - 37-летний и 38-летняя супруги Константин и Елена К. (ее задержали за неделю до ее дня рождения).

В схеме участвовали 13 человек Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Елена выполняла роль бухгалтера: следила за потоками денег и распределяла премии остальным участникам «банды». К слову, вознаграждения у аферистов были немалые. Месячный премиальный бюджет составлял – 2,8 миллиона рублей! Пока же Елена думала над премиальными, ее благоверный обналичивал полученные из Петербурга деньги, переводил в криптовалюту и легализовывал.

В Петербурге в это время работали еще два подразделения, которые снимали наличные в банкоматах и перевозили их в офис. Одним из них руководил 37-летний Николай П. В его подчинении, кроме прочих, был брат того самого бухгалтера Елены. Похищенные деньги участники группы обналичивали - снимали через банкоматы в магазинах и на автозаправках. Делали это частями – чаще всего по сто тысяч рублей. Судя по всему, чтобы не привлекать лишнего внимания банков.

Второй ячейкой руководил 27-летний петербуржец Антон. Эта группа – своего рода клерки. Работали в офисе на проспекте Космонавтов. Они вели координацию членов «банды» через малоизвестный в России законспирированный мессенджер, а также обменивали деньги через созданный сайт криптовалют, который позиционирует себя как «анонимный, быстрый, безопасный». Кроме того, члены банды выписывали другим … «командировочные» за перевозку денег. Да, да, были и такие. К слову, перевозкой денег по разным городам России занимался младший 25-летний брат Антона – как доверенное лицо. Он и получал все командировочные.

Полицейские изъяли больше десятка миллионов рублей Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

«ДЕНЬГИ ДО КИЕВА ДОВЕДУТ»

Сейчас полицейские задержали уже 13 участников группы, которые дают показания.

- Полицейские имеют сведения о совершении злоумышленниками десятков мошеннических действий в разных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в Пермском крае, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Один звонок приносил участникам группы от 100 тысяч рублей до полутора миллионов рублей. Во время обысков у задержанных изъяли 14 миллионов рублей, машинку для счета денег, несколько десятков мобильных телефонов и банковских карт, а также иномарку «Мерседес Бенц GLA.

Сколотил же всю банду житель Украины, который специально искал в России безработных и нуждающихся в деньгах. Иностранец зазывал к себе на работу через мессенджеры, предлагая россиянам быстрый и легкий доход. Сам же он за год от них получал до ста миллионов рублей. При этом для своих подчиненных он оставался анонимным.

Сейчас дело расследуют в СКР Фото: ГСУ СКР по Петербургу

- По данным следствия, руководитель преступной группы проживает в другом государстве. От преступной деятельности он получал ежемесячный доход порядка восьми миллионов рублей, - сообщают в ГСУ СКР по Петербургу. – Сейчас эту группу проверяют на причастность к серии аналогичных преступлений.

Следователи расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество». Им грозит до шести лет колонии. Однако оперативники не исключают, что после поимки 13 россиян украинец наймет новых...

В дело активно вовлекали целые семьи Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

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