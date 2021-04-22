Незалежная на проводе: как 13 россиян помогли телефонному мошеннику из Украины перевести миллионы со счетов наших пенсионеров

Полиция задержала "чертову дюжину", помогавшую украинским мошенникам Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

«Здравствуйте, вас беспокоит служба безопасности банка». Такой звонок стал уже давно предметом для мемов в социальных сетях. Но для многих россиян – это не шутки, а беда, а в некоторых случаях и настоящая катастрофа. Например, для блокадницы, которая отдает мошеннику все свои нажитые накопления. При этом шутить о том, что жертвами телефонных аферистов становятся лишь пенсионеры не стоит. В Петербурге на уловку таких преступников попадались и генерал МВД в отставке, и глава крупной нефтегазовой компании.

Силовики видят проблему шире. Только за 2020 год, по данным аналитиков BrandMonitor, телефонные аферисты похитили у россиян около 66 миллиардов рублей. Это - на секунду - четыре годовых бюджета Владивостока. При этом половина всех денег, по данным СМИ, которые ссылаются на московское МВД, уходит на … Украину. И помогают им обдирать россиян, как ни странно свои же сограждане. Членов «банды» таких «иноагентов», помогавших Незалежной, и поймали в Петербурге и Москве. Во время операции силовики задержали сразу 13 россиян. Вся русская «чертова дюжина» работала, чтобы обогатить своего украинского босса. Именно в Незалежную они пересылали списанные со счетов обманутых пенсионеров деньги. «Комсомолка» узнала, как работала ячейка мошенников, кто они такие и сколько зарабатывали.

Полицейские провели задержания подозреваемых в помощи украинским мошенникам Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

«ЗА ГРУППОЙ ШЛИ ПО СЛЕДАМ ПЕНСИОНЕРКИ»

Вести петербургскую ячейку украинских мошенников оперативники начали еще с начала 2021 года. Поймать масштабную межнациональную разветвленную «банду» оперативникам, как ни странно, помогла обычная 83-летняя пенсионерка. Женщина, еле сдерживая слезы, рассказала силовикам, как лишилась 200 тысяч рублей. Схема развода была простой: звонок «сотрудников банка» - ваши деньги под угрозой, нужно перевести их на резервный счет. И вот Анна Ивановна (имя изменено – прим. ред.) уже бежит в отделение и снимает все свои кровные, дальше кладет на счет в другой банк и остается ни с чем.

Казалось бы, рядовая история, да с нетривиальным концом. Полицейские пошли по следу мошенников и тут начался настоящий детектив. Теневой колл-центр преступников находился на Украине. Именно туда через сложную схему отмывания уходили все деньги. В Петербурге же и в Москве, как говорят сами оперативники, была глубоко законспирированная, высокоорганизованная «банда», которая знала и о тактике работы силовиков.

Если говорить простым современным языком - это «дропы». Люди, которые обналичивали похищенные деньги, оставляли себе часть, а потом пересылали их своим боссам. В нашем случае в Незалежную.

У задержанных нашли множество банковских карт Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Вся группа была поделена на три ячейки – две в Петербурге, одна в Москве. Одни обналичивали деньги в банках Петербурга, вторые перевозили их в свои офисы, третьи переводили в Москву, четвертые конвертировали их в биткоины.

- Москва нужна была им, потому что был большой поток денег, который нужно было сначала быстро перевести в криптовалюту, а затем так же быстро - в наличные деньги – это такой способ легализации доходов, - пояснил источник «КП-Петербург». – Но рынок криптовалюты в Петербурге плохо развит. Тут нет возможности за один раз и в сжатые сроки обналичить крупные суммы. Поэтому и привлекли Москву.

Задержанным грозит до 6 лет колонии Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

«В ДЕЛЕ – СЕМЕЙНЫЕ ПОДРЯДЫ»

Что интересно, на мошенников в двух крупнейших городах России работали семейными подрядами: мужья, жены, братья. Некоторых из них – с маленькими детьми (но это не оправдание).

В Москве был задействован криминальный дуэт - 37-летний и 38-летняя супруги Константин и Елена К. (ее задержали за неделю до ее дня рождения).

В схеме участвовали 13 человек Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Елена выполняла роль бухгалтера: следила за потоками денег и распределяла премии остальным участникам «банды». К слову, вознаграждения у аферистов были немалые. Месячный премиальный бюджет составлял – 2,8 миллиона рублей! Пока же Елена думала над премиальными, ее благоверный обналичивал полученные из Петербурга деньги, переводил в криптовалюту и легализовывал.

В Петербурге в это время работали еще два подразделения, которые снимали наличные в банкоматах и перевозили их в офис. Одним из них руководил 37-летний Николай П. В его подчинении, кроме прочих, был брат того самого бухгалтера Елены. Похищенные деньги участники группы обналичивали - снимали через банкоматы в магазинах и на автозаправках. Делали это частями – чаще всего по сто тысяч рублей. Судя по всему, чтобы не привлекать лишнего внимания банков.

Второй ячейкой руководил 27-летний петербуржец Антон. Эта группа – своего рода клерки. Работали в офисе на проспекте Космонавтов. Они вели координацию членов «банды» через малоизвестный в России законспирированный мессенджер, а также обменивали деньги через созданный сайт криптовалют, который позиционирует себя как «анонимный, быстрый, безопасный». Кроме того, члены банды выписывали другим … «командировочные» за перевозку денег. Да, да, были и такие. К слову, перевозкой денег по разным городам России занимался младший 25-летний брат Антона – как доверенное лицо. Он и получал все командировочные.

Полицейские изъяли больше десятка миллионов рублей Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

«ДЕНЬГИ ДО КИЕВА ДОВЕДУТ»

Сейчас полицейские задержали уже 13 участников группы, которые дают показания.

- Полицейские имеют сведения о совершении злоумышленниками десятков мошеннических действий в разных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в Пермском крае, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Один звонок приносил участникам группы от 100 тысяч рублей до полутора миллионов рублей. Во время обысков у задержанных изъяли 14 миллионов рублей, машинку для счета денег, несколько десятков мобильных телефонов и банковских карт, а также иномарку «Мерседес Бенц GLA.

Сколотил же всю банду житель Украины, который специально искал в России безработных и нуждающихся в деньгах. Иностранец зазывал к себе на работу через мессенджеры, предлагая россиянам быстрый и легкий доход. Сам же он за год от них получал до ста миллионов рублей. При этом для своих подчиненных он оставался анонимным.

Сейчас дело расследуют в СКР Фото: ГСУ СКР по Петербургу

- По данным следствия, руководитель преступной группы проживает в другом государстве. От преступной деятельности он получал ежемесячный доход порядка восьми миллионов рублей, - сообщают в ГСУ СКР по Петербургу. – Сейчас эту группу проверяют на причастность к серии аналогичных преступлений.

Следователи расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество». Им грозит до шести лет колонии. Однако оперативники не исключают, что после поимки 13 россиян украинец наймет новых...