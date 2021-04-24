Петергоф 24 апреля открыл сезон фонтанов

Фонтаны Петергофа зашумят завтра в 10:00. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В музее-заповеднике «Петергоф» сегодня, 24 апреля, начался сезон фонтанов. «Комсомолка» в Петербурге узнала полную программу праздника.

Все парки откроются в 09:00, с 10:00 зашумят фонтаны Нижнего парка, а в 10:30 заработают и музеи. Торжественное слово гендиректора «Петергофа» Елены Кальницкой прозвучит у Большого каскада в полдень.

Посетителей примут музеи, которые из-за пандемии были закрыты больше года. Это:

1. павильон «Эрмитаж» в Нижнем парке – прототип всех последующих русских «эрмитажей»;

2. двухэтажный дворец «Марли» между каскадом «Золотая гора» и садом Венеры;

3. дворец Петра Первого в Стрельне – самая ранняя петровская постройка;

4. дворец Петра Третьего в Ораниенбауме – единственное здание, сохранившееся от «потешной крепости» будущего императора.

Дворец «Марли» открывается после годичного перерыва. Фото: Олег ЗОЛОТО

Весь летний сезон-2021 пройдет под знаком двух больших юбилеев: 300-летия водоподводящей системы фонтанов Петергофа и 300-летия петергофских вольеров. Система, несущая в фонтаны ежедневно по 100 000 кубометров воды, до сих пор поражает инженеров всего мира. А «менажерии» для содержания птиц радуют взоры и слух посетителей.

– В конце мая в вольеры переселят более 40 видов лесных и экзотических птиц, – сообщают в музее-заповеднике. – Сейчас в пруд около дворца «Монплезир» возвратились шесть первых обитателей – водоплавающие птицы: лебеди-шипуны, канадские казарки и белолобые гуси.

Цены на билеты остались прежними. Фото: Олег ЗОЛОТО

Цены на билеты в «Петергоф» останутся прежними – на уровне доковидного 2019 года: россиян и граждан ЕЭС пустят в парки и музеи с 50-процентной скидкой (так, в Нижний парк можно будет пройти за 450 рублей), а для детей до 16 лет проход традиционно бесплатный. Купить билетик можно как на сайте, так и в билетном терминале на входе.

Кстати, добраться до Петергофа из Петербурга с сегодняшнего дня можно будет не только автобусом или электричкой, но и метеором – от причала на Дворцовой набережной.

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