Академик РАН Евгений Шляхто - о плюсах и минусах продления майских праздников: Мы получим совершенно другую картину с коронавирусом

Евгений Шляхто посоветовал проводить больше времени на природе Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Майские праздники у россиян в этому году будут почти такие же длинные, как и новогодние. Президент России Владимир Путин по просьбе главного санитарного врача России Анны Поповой продлил выходные с 1 по 10 мая включительно. Глава Роспотребнадзора России объяснила свое предложение тем, что промежуточные рабочие дни между праздниками могут ухудшить ситуацию с коронавирусом - люди сначала уедут на дачи, потом вернутся на работу, а затем снова отправятся за город. Такие перемещения, особенно в общественном транспорте, наверняка приведут к увеличению числа контактов – а следовательно и к ускорению распространения заболеваемости. В свою очередь длинные «майские каникулы» помогут этого избежать.

В своем обращению к президенту Анна Попова ссылалась на мнения экспертов. «Комсомолка» в Петербурге» решила узнать у академика РАН и РАМН, профессора, доктора медицинских наук, главы НМИЦ имени Алмазова Евгения Шляхто о плюсах и минусах длинных майских праздников.

Евгений Шляхто - член Совета при Президенте РФ по науке и образованию Фото: НМИУ имени Алмазова

«ШАШЛЫКИ ЖАРЬТЕ, НО В КРУГУ СЕМЬИ»

Евгения Шляхто мы застали сразу после совещания. О решении Владимира Путина академик узнал от «Комсомолки».

- Уже продлил Владимир Владимирович? Это замечательно! - высказал свое мнение в разговоре с «КП-Петербург» академик РАН Евгений Шляхто. - Если вы хотите спросить про то, как это повлияет на эпидобстановку, то она, несомненно, улучшится. Люди не будут ездить на работу, у них будет меньше контактов. Они смогут взять эти 10 дней и где-то отдохнуть. И совершенно точно сразу после праздников мы получим другую картинку (по распространению коронавируса – прим.ред.). Я советую людям - самое лучшее, что они могут сделать для своего здоровья - уехать на дачу, на природу. Там солнце и свежий воздух. Главное, чтобы погода не подвела нас с вами.

В прошлом году проведение шашлыков в майские праздники вызвало резкий негатив среди эпидемиологов. Евгений Шляхто в свою очередь уточнил, что от такого отдыха не стоит отказываться, но нужно соблюдать осторожность.

Лучше всего это время провести на даче Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Не стоит проводить массовые мероприятия в эти майские праздники, - пояснил доктор медицинских наук. – Шашлыки жарить можно, если это известная компания - семья, которая все время контактирует между собой. В этой части почему нельзя? Но устраивать из этого шоу, массовые акции точно не надо. Поймите, главное избегать ненужных и дополнительных контактов.

«МАССОВЫЕ СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ МОГУТ УХУДШИТЬ СИТУАЦИЮ»

Евгений Шляхто в решении продлить праздники увидел и еще один плюс в борьбе с коронавирусом. По его словам, положительные эмоции – одна из основ хорошего иммунитета.

- Все то, что повышает иммунитет, абсолютно необходимо человеку. А именно - физические нагрузки, хорошее настроение, положительные эмоции. И майские праздники несомненно всему этому будут способствовать. Главное, еще раз говорю, не забывайте про свежий воздух! – поделился Евгений Шляхто.

В городе стоит избегать массовых скоплений людей Фото: Олег ЗОЛОТО

Однако Евгений Шляхто не отрицает, что неосторожное поведение людей может и ухудшить обстановку с коронавирусом во время майских праздников. Это касается туристов, которые могут массово поехать в мегаполисы, в том числе в Санкт-Петербург.

- Предложение уехать на дачу - хорошее. В город массово точно не стоит ломиться. А если едешь, то стоит избегать массовых мероприятий и не забывать надеть маску в местах скопления людей, - подчеркнул Шляхто. – Перчатки у нас отменили, но все равно не забывайте обрабатывать руки, мыть их с мылом после визитов, контактов. Маску не забывайте менять. Все зависит от экспозиции вируса. Если есть возможный контакт, то, конечно, маску стоит надевать, а после возможного контакта - сразу менять и делать это осторожно.

ВОПРОС РЕБРОМ

КАК ЛУЧШЕ ПОТРАТИТЬ СВОЙ ОТПУСК?

Евгений Шляхто также ответил на вопрос «Комсомолки» о том, как лучше всего распределять свой отдых во время рабочего года. Брать один длинный отпуск или несколько, но коротких.

- Все зависит от индивидуальных особенностей организма, - поделился академик. - Что касается отпусков, отдыха человека, я советую лучше иметь два-три коротких отпуска, чем один длинный. Потому что если человек относительно здоровый, ему нужно короткое время для восстановления. И лучше восстанавливать организм несколько раз в год. Но у человека бывают состояния, заболевания, когда действительно нужно потратить три недели или месяц на восстановление – это в том случае, когда есть фактор риска. Поэтому тут универсального рецепта нет и быть не может.

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