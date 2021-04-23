Ученые допустили, что первый российский штамм коронавируса зародился в Санкт-Петербурге

Новый штамм коронавируса специалисты НИИ Пастера обнаружили месяц назад. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уникальный северо-западный штамм коронавируса, о существовании которого журналистам в начале этой недели рассказала глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова, мог зародиться в Санкт-Петербурге. Об этом «Комсомолке» в пятницу, 23 апреля, рассказал заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

По словам Владимира Дедкова, новый штамм специалисты НИИ Пастера обнаружили около месяца назад. Предположительно, это первый «именной» штамм SARS-CoV-2, появившийся в России.

Ученые заметили, что коронавирус мутирует достаточно активно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Надо понимать, что коронавирус вообще мутирует достаточно активно, - отмечает ученый. - Даже если один человек заразит другого, у них в организме с большой долей вероятности будут обнаружены немного разные генетические варианты вируса. Поэтому собственное наименование получают только те штаммы, мутации в которых приводят к возникновению каких-то заметных и потенциально важных особенностей. В случае с северо-западным штаммом, например, речь идет о мутациях в гене, кодирующем S-белок, при помощи которого вирус проникает в клетки человеческого организма.

Что именно это означает, специалисты пока сказать не могут - для этого необходимы дополнительные углубленные исследования. Однако, отмечает Владимир Дедков, далеко не факт, что северо-западный штамм опаснее тех, что уже существуют - возможно даже дело обстоит с точностью до наоборот.

- У вируса, образно говоря, нет цели убить своего носителя. Просто потому, что тогда он сам не выживет, - констатирует ученый. - Вирус стремится к тому, чтобы стать более заразным и менее летальным. А в идеале - вообще никак себя не проявлять. Яркий тому пример - вирус герпеса. Он есть во многих из нас, но большинство об этом даже не подозревает. Возможно, здесь мы имеем точно такую же картину, и новая мутация сделала SARS-CoV-2 «мягче», чем он был прежде. По крайней мере, когда мы изучали истории болезней тех людей, в организмах которых он был найден, никаких изменений в клинической картине заболевания мы не увидели.

Новая мутация сделала SARS-CoV-2 «мягче», чем он был прежде! Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Помимо Санкт-Петербурга новый штамм обнаружили также в Псковской области. Насколько широко он успел распространиться, пока не ясно - однако, судя по имеющимся данным, достаточно широко. К слову, не факт, что он зародился именно в Северной столице: некоторые особенности штамма указывают на то, что в город его могли привезти откуда-то еще, к примеру, из-за границы. Но это пока не доказано.

- Также пока нельзя с уверенностью говорить о том, действуют ли на него имеющиеся вакцины, - заключает Владимир Дедков. - Но я бы не стал придавать этому аспекту большого значения. Скорее всего, вакцинация от SARS-CoV-2 станет регулярным сезонным мероприятием, а значит, сами вакцины будут модифицироваться и под актуальные штаммы. С технической точки зрения в этом нет ничего сложного - вакцины от гриппа, например, частично изменяются каждый год по мере того, как мутирует вирус.

В целом, объясняет эксперт, новый штамм пока что представляет интерес скорее для молекулярных биологов - может оказаться, что он представляет собой начало новой самостоятельной ветви в долгой и сложной "родословной" SARS-CoV-2. Всем остальным можно расслабиться и выдохнуть - но при этом, конечно, не забывать о мерах безопасности и важности вакцинирования.

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