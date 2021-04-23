«Самый добрый врач»: Как детский хирург из поликлиники месяцами развращал подростков на УЗИ, но об этом никто не знал

Врач сейчас находится в СИЗО Фото: СОЦСЕТИ

«Изумительно знатный и умный доктор. Один из сильнейших в этой клинике! Буду рекомендовать как примерного специалиста!». Так восторженные пациенты описывали 37-летнего детского хирурга и «узизста» двух городских поликлиник Петербурга Ивана Семенова (имя изменено – прим.ред.). Медик специализировался на лечении детей и подростков. И чаще всего он действительно был профессионален и приветлив. Правда, таким он был исключительно в присутствии мам и пап юных пациентов. Восхищенные родители не знали о другой – темной стороне доктора. Как оказалось, годами за закрытыми дверями своего кабинета он извращался над их чадами. «Комсомолка» узнала, как врач объяснял свои извращения подросткам и почему несколько месяцев оставался незамеченным…

«ЛУЧШИЙ ВРАЧ!»

Коллеги и руководство характеризуют 37-летнего Семенова исключительно как «профессионала своего дела», а родители детей оставляют хвалебные отзывы на сайтах медучреждений: «Доктор хорошо нашел контакт с ребенком», «Самый добрый врач детской поликлиники. Очень приветливый и внимательный доктор, а самое главное, очень грамотный».

О враче были только положительные отзывы Фото: из открытых источников

Сотни подростков во время УЗИ не замечали ничего особенного, пока не произошел такой случай:

- Во время процедуры он начал мастурбировать мне, сказал, что это необходимо для медицинской процедуры и стандартная практика, - краснея, рассказал потом своей маме один из пациентов Семенова.

Перепуганная мать тут же обратилась в полицию с заявлением на врача. В следственном отделе Адмиралтейского района ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело, взяли доктора под арест, а когда стали узнавать, что за фрукт перед ними, всплыли любопытные подробности.

«ПОРНОГРАФИЯ И ЖИЗНЬ С РОДИТЕЛЯМИ»

Врач практиковал на протяжении пяти лет. Получил две докторские специальности в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете – педиатрия и хирургия. Правда, вот некоторые направления его работы сильно смутили следователей - разведение синехий полового члена консервативное лечение остро возникшей анальной трещины, диагностика наличия пустой мошонки, лечение водянки яичка.

В самих специальностях нет ничего особенного. Но на фоне обвинений в адрес врача эти направления показались силовикам подозрительными.

Специализации врача

Не менее подозрительным оказался и образ жизни врача. В свои 37 лет он жил с родителями. Не имел никаких любовных отношений – ни девушки, ни возлюбленной, ни жены, ни детей. Да и друзей, с которыми он где-то или когда-то отдыхал, отыскать тоже не удалось.

Семенов вел затворнический образ жизни: работа-дом-работа. При этом пожилые родители ничего странного в его поведении не замечали. Да, и если откровенно, то не интересовались. Во время обыска следователи нашли в его компьютере порнографию – причем не только с подростками, но и с детьми. По словам силовиков, изымавших видеозаписи, – такое здоровому человеку лучше не смотреть.

«ПОДРОСТКИ ВЕРИЛИ ВРАЧУ»

В итоге следователи решили вызвать на опрос всех юных пациентов за 2021 и 2020 годы. И подростки один за другим начали рассказывать, что доктор творил с ними в кабинете УЗИ. Одних просил мастурбировать, другим делал это сам. Но юноши принимали это за часть процедуры, поэтому никто их них и не подумал жаловаться. Сейчас следователи нашли еще пять жертв «узиста».

Медик проводил все манипуляции в своем кабинете Фото: СОЦСЕТИ

31 января 2020 года, по версии следствия, врач развратил 16-летнего подростка. Еще один случай с другим 16-летним пациентом произошел 6 февраля 2020 года. 10 февраля жертвой медика стал 13-летний ребенок. Еще два эпизода датированы: 17 марта и 26 июля 2020 года. Жертвами были 13-летний и 16-летний пациенты.

- Доктор совершал сексуальные манипуляции под видом лечения, убеждал, что его развратные действия - это часть проведения ультразвукового обследования, - пояснил «КП-Петербург» источник. - Подростки даже не понимали, что это неправильно. Врач пользовался своим авторитетом, чтобы убедить юных пациентов в том, что все происходит в рамках стандартной процедуры. И, естественно, когда перед нами врач, мы его слушаемся. Ведь ему виднее.

ВЫБРАЛ ПРОФЕССИЮ – ДЛЯ ИЗВРАЩЕНИЙ?

Все эти извращения врач проводил только тогда, когда подростки были в кабинете без родителей. Такая процедура без матерей и отцов запрещена. Но медик пользовался тем, что одни родители были заняты, другие выходили из кабинета, чтобы не смущать своих детей. Все жертвы хирурга – мальчики. К слову, и порнография на компьютере медика тоже касалась исключительно детей и подростков мужского пола.

- Не исключено, что медик выбрал свою профессию для удовлетворения своих извращенных фантазий, - заключают силовики. – Врачебной практикой он, возможно, просто прикрывался.

Сам же врач во время допроса отказался от дачи показаний. Обвинения в свой адрес он никак не комментирует. Что касается детей, то в отношении них проведут психологические экспертизы, чтобы установить - не пострадала ли их психика от действий врача.

При этом на шести жертвах следователи останавливаться не намерены. Силовики планируют и дальше опрашивать пациентов врача прошлых лет. Они не исключают, что пострадавших могут быть десятки.

Сейчас у врача три эпизода ч.1 ст. 135 УК РФ и три эпизода ч.2 ст.135 УК РФ (Развратные действия). Ему грозит до 12 лет колонии. Свой приговор медик ждет в СИЗО.