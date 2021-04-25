Умерла Людмила Сичкарева: смерть Народной артистки наступила на 84 году жизни

Для театра смерть Людмилы Сичкаревой стала огромной потерей. Фото: Смоленский государственный академический театр имени Грибоедова

Замечательная актриса, Народная артистка России и прима Смоленского академического драматического театра имени Грибоедова Людмила Сичкарева умерла на 84-м году жизни. Об этом администрация театра сообщила на своей официальной странице «ВКонтакте».

- Внутреннее свечение, безумная энергетика и харизма... ушла из жизни Людмила Александровна Сичкарева - актриса нашего театра, народная артистка Российской Федерации. Вечная память, - сказано в сообщении.

Уход замечательной актрисы пришелся на 60-летие ее театральной карьеры: на театральные подмостки Людмила Сичкарева пришла в 1961 году, после окончания студии при Красноярском драматическом театре. В ее карьере – десятки самых разноплановых ролей, от Бабы-Яги в спектакле «Красная шапочка» до сложных, глубоких персонажей в пьесах Лескова, Толстого и Лорки. Для зрителей театра, привыкших видеть Людмилу Сичкареву на сцене, ее смерть стала большим потрясением.

- Уникальная актриса, светлейший человек, с нею посидеть за рюмочкой - редчайшее удовольствие, очень приятная в общении, - написал один из комментаторов Александр Березнев. - Никогда да не забуду. Про ее мастерство я кажется ранее когда-то пытался рассказывать - СВЕТ!

Причина смерти актрисы на данный момент не уточняется. Дата, время и место прощания также будут объявлены позже.