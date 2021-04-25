Газификация садоводств и «бесперебойное» строительство метро: в Санкт-Петербург начали выполнять поручения президента из послания Федеральному собранию

Власти обещают петербуржцам "бесперебойное" строительство метро. Хотелось бы верить. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге начали работу над поручениями президента, озвученными в ходе послания к Федеральному собранию на прошлой неделе. Планы у городской администрации поистине грандиозные: от новой системы по обращению с отходами до «бесперебойного» строительства метро. Об этом в воскресенье, 25 апреля, рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Бюджетные кредиты, выделенные президентом, откроют нам новые возможности: будем строить социальные объекты, развивать общественный транспорт, - уточнил градоначальник. - Еще один важный вопрос послания – газификация регионов. Ускорение и упрощение подводки газа обеспечит жителям садоводств и владельцам дачных участков комфортные условия.

Кроме того, по словам Александра Беглова, администрации Петербурга и Ленинградской области договорились о создании единой системы по обращению с отходами. До конца 2023 года планируется оборудовать специальные площадки для их накопления с технологией раздельного сбора, а также построить мусороперерабатывающие заводы.

- Обсудили с главой ВТБ Андреем Костиным реализацию транспортных проектов. В партнерстве мы строим Витебскую развязку, обеспечим бесперебойное строительство метро. Вместе будем развивать и воздушную гавань – аэропорт Пулково. Путешествовать петербуржцам будет максимально комфортно, - также пообещал глава города.

Кроме того, губернатор напомнил, что в ближайшем будущем Петербург примет сразу два крупных мероприятия: ПМЭФ и Евро-2020. Ни с тем, ни с другим проблем возникнуть не должно: в городе уже есть вся необходимая инфраструктура.