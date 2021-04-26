Санкт-Петербургский «Центр планирования семьи и репродукции»

Современный центр репродуктивного здоровья расположен в центре Петербурга. Фото: Андрей ГАШЕВ

Главный врач: Александр Владимирович Балдин, акушер-гинеколог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук.

О КЛИНИКЕ

Сегодня диагноз бесплодие - вовсе не повод для фрустрации и отчаяния. Современные технологии пошли далеко вперед и позволяют парам, столкнувшимся с проблемой бесплодия, родить здорового ребенка. Главное - выбрать для решения проблемы действительно хорошую клинику, которая использует последние разработки вспомогательных репродуктивных технологий. «Центр планирования семьи и репродукции» - именно такая клиника. По сути, это большой консультативно-диагностический центр со своей поликлиникой, собственной современной лабораторией, отделением лучевой диагностики и круглосуточным стационаром, где пациенткам оказывают в том числе и высокотехнологичную медицинскую помощь. К слову, оснащение центра передовым диагностическим оборудованием позволяет провести обследование быстро, точно и в самые короткие сроки.

Основные диагнозы, с которыми работают в центре, - бесплодный брак и невынашивание беременности. За долгое время существования клиники ее специалисты помогли тысячам пациентов стать родителями крепких и здоровых малышей, что в силу физиологических особенностей было для них мечтой. Методы лечения, которые применяются в клинике, актуальны не только для женщин, но и при мужских проблемах, поскольку примерно в половине случаев женщине не удается забеременеть именно из-за мужского фактора.

«Центр планирования семьи и репродукции» оснащен современным оборудованием, что позволяет провести обследование быстро, точно и в самые короткие сроки. Фото: Андрей ГАШЕВ

В отличие от многих других клиник, в которых репродуктивное здоровье - всего лишь одно из направлений работы, здесь оказывают полный спектр профильных услуг, связанных с диагностикой и лечением бесплодия.

- Уникальность нашего центра состоит в том, что в структуре учреждения функционируют все подразделения, необходимые для автономной работы по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи как в амбулаторных, так и в стационарных условиях, - говорит главный врач «Центра планирования семьи и репродукции» Александр Балдин. - Наличие двух гинекологических отделений позволяет проводить оперативное и неоперативное лечение любого уровня сложности. Это, безусловно, расширяет возможности отделения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), так как в случае возникновения любых осложнений пациентке будет незамедлительно оказана помощь в полном объеме.

Кроме акушеров-гинекологов, пациентов принимают урологи-андрологи, эндокринологи, маммологи, терапевт, окулист, невролог, дерматовенеролог, сексолог, генетик, медицинский психолог, врач функциональной диагностики, физиотерапевт. Но самое главное - все отделения, лаборатории и доктора, которые только могут понадобиться будущим родителям, собраны «под одной крышей». Кроме того, на базе амбулаторно-поликлинического отделения создан и успешно функционирует кабинет эндокринной патологии у беременных. Его главная задача - выявление и лечение гестационного диабета.

Центр оказывает полный спектр профильных услуг, связанных с диагностикой и лечением бесплодия. Фото: Андрей ГАШЕВ

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1 создано на базе акушерского отделения патологии беременности для оказания медицинской помощи беременным и гинекологическим пациенткам, не требующим оперативного вмешательства.

Основной задачей гинекологического отделения (ГО) № 1 является оказание стационарной акушерско-гинекологической помощи женщинам в период беременности, а также консервативное лечение гинекологических заболеваний.

ГО № 1 осуществляет следующие функции: госпитализацию и лечение беременных с осложнениями беременности, экстрагенитальной патологией. Проводится комплексное обследование беременных женщин больных, уточнение диагноза, решение вопроса о возможности сохранения беременности, лечение сопутствующих беременности заболеваний.

Профессионализм, качество и удобство для пациентов - главные приоритеты работы центра. А широчайший спектр профильных и вспомогательных услуг, высокая квалификация специалистов и высокотехнологичное оборудование - его уверенное преимущество. Пациенты это прекрасно понимают и за медицинской помощью обращаются именно сюда.

КОМАНДА ЦЕНТРА

Высококлассные специалисты петербургского «Центра планирования семьи и репродукции» помогают своим пациентам пройти путь к заветной цели - рождению здорового ребенка. Здесь работает опытный и эффективный коллектив, готовый всегда помочь пациентам. Бок о бок с акушерами и гинекологами трудятся представители «сопутствующих» отраслей медицины - эндокринологи, неврологи, урологи, андрологи, офтальмологи. Каждый из докторов оценивает состояние пациента по своему профилю, но всегда через призму будущего материнства или отцовства.

В центре работает опытный и эффективный коллектив, готовый всегда помочь пациентам.

В Санкт-Петербургском «Центре планирования семьи и репродукции» действуют базы кафедр акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова, Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

С 1 января 2021 года в Санкт-Петербургском «Центре планирования семьи и репродукции» открылся дневной стационар на 11 коек. Здесь могут лечиться пациенты, которым не требуется круглосуточное медицинское наблюдение. В условиях дневного стационара возможна диагностика, подготовка к госпитализации, лечение больных, а также в случае необходимости долечивание после выписки из стационара.

- Принципиальным отличием лечения в дневном стационаре от амбулаторного является возможность проведения хирургических вмешательств, требующих послеоперационного пребывания под медицинским наблюдением в течение нескольких часов, - добавил Александр Балдин.

В условиях дневного стационара возможна диагностика, подготовка к госпитализации, лечение больных, а также в случае необходимости долечивание после выписки из стационара. Фото: Андрей ГАШЕВ

Также на базе амбулаторно-поликлинического отделения «Центра планирования семьи и репродукции» работает Центр мужского репродуктивного здоровья. Лечиться и обследоваться там мужчины могут совершенно бесплатно по направлению районных поликлиник. Основные направления деятельности Центра мужского репродуктивного здоровья - лечение мужского бесплодия, диагностика и лечение сексуальных дисфункций (в том числе эректильной дисфункции, преждевременной эякуляции), гипогонадизм (андрогенодефицит).

И по-прежнему все пары репродуктивного возраста, официально зарегистрировавшие свой брак в Санкт-Петербурге, получают в центре «Сертификат молодоженов». Этот полезный документ позволяет совершенно бесплатно пройти в «Центре планирования семьи и репродукции» медицинское обследование для оценки репродуктивного здоровья, а также получить консультацию генетика. Получить и оформить сертификат можно в регистратуре центра.

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