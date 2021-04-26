Клиника заслуженно входит в число лучших частных медицинских центров Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба Немецкой семейной клиники.

О КЛИНИКЕ

Немецкая семейная клиника была основана в 2009 году, и это единственная клиника в Санкт-Петербурге, которую создали и которой руководят высококвалифицированные специалисты из Германии Генрих Шнайдер и доктор Мед Бек. И это чувствуется! Немецкие основательность, тщательность, высокие стандарты качества, пунктуальность, требовательность к себе - все это характеризует немецкий стиль управления, который руководство реализует в ежедневной работе клиники.

Сегодня клиника работает по трем адресам, а также открыт хирургический стационар для детей и взрослых. Пациентам помогают 350 специалистов. В 2020 году Немецкая семейная клиника приняла более 56 тысяч человек!

- Наша миссия - качественная медицинская помощь для всей семьи по разумным ценам. А главный принцип, который соблюдает в работе каждый сотрудник клиники, - нужды пациента превыше всего! Его основной смысл - оказание быстрой и квалифицированной помощи пациенту в сочетании с чутким и доверительным отношением к нему. Он соблюдается за счет выполнения всеми сотрудниками внутренних «Стандартов обслуживания» и поддержания особой рабочей атмосферы в клинике, - говорят в Немецкой семейной клинике.

В стационаре созданы комфортные условия пребывания. Фото: пресс-служба Немецкой семейной клиники.

К подбору кадров в Немецкой семейной клинике относятся с особым вниманием - сотрудники регулярно повышают свою квалификацию. Здесь стараются сделать все, чтобы пациентам было комфортно: разрабатывают комплексные программы лечения, используют современное оборудование. А сама клиника расположена очень удобно, рядом с метро.

Многопрофильность клиники позволяет оказывать полный комплекс амбулаторных и стационарных медицинских услуг для детей и взрослых, поэтому медицинское учреждение заслуженно входит в число лучших частных медицинских центров Санкт-Петербурга.

Пациенты располагаются в удобных и оборудованных всем необходимым палатах. Фото: пресс-служба Немецкой семейной клиники.

КОМАНДА

В клинике работают 7 докторов медицинских наук, 5 профессоров медицины, более 30 кандидатов медицинских наук, более 300 высококвалифицированных специалистов, большинство из которых имеют высшую квалификационную категорию. Есть в клинике и уникальные специалисты - консультанты лучших стационаров и НИИ Санкт-Петербурга.

- Важнейшим принципом работы Немецкой клиники является создание условий для регулярного повышения квалификации сотрудников, - говорят в клинике. - Мы направляем врачей на специализированные медицинские конференции, доктора регулярно повышают квалификацию в соответствии с российским законодательством. Врачи и средний медицинский персонал проходят периодические стажировки в европейских клиниках.

РАБОТА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Для минимизации рисков заражения пациентов в клинике открыт бокс с отдельным входом для приема пациентов с симптомами ОРВИ. Была введена услуга выезда врача на дом для осмотра пациента и забора анализа на COVID-19. Также для удобства наших пациентов запущена услуга сдачи анализа на коронавирус из личного автомобиля.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Особая гордость Немецкой семейной клиники - хирургический стационар, полностью оснащенный в соответствии с законодательством РФ и учетом всех санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН). Он включает в себя современные операционные с передовым оборудованием, ламинарную очистку воздуха, палаты интенсивной терапии и реанимации. Имеется система медицинских газов (медгазы) как обязательная составляющая системы жизнеобеспечения и безопасности пациента. Все это позволяет выполнять сложные хирургические вмешательства, обеспечивает быструю реабилитацию и абсолютную безопасность пациентов.

Пациенты стационара получают максимально эффективное лечение в комфортных условиях: круглосуточное медицинское наблюдение, индивидуальный подход к каждому пациенту, трехразовое питание, Wi-Fi, теплые и светлые палаты.

В Немецкой семейной клинике пациенты могут получить полный комплекс амбулаторных и стационарных медицинских услуг для детей и взрослых. Фото: пресс-служба Немецкой семейной клиники.

КОНТАКТЫ

Клиника и хирургический стационар

Адрес: площадь Чернышевского, 11, (вход с Варшавской улицы) ст. м. «Парк Победы»

Клиника и стоматология на Невском

Адрес: Невский проспект, 114-116, БЦ «Невский центр» («Стокманн»), ст. м. «Площадь Восстания»

Клиника на Варшавской

Адрес: Варшавская улица, 23, корп. 1, ст. м. «Парк Победы»

Телефон: 8 (812) 432-32-32.

Сайт: www.german.clinic