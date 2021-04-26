С января по март 2021 года Сбербанк на Северо-Западе выдал вдвое больше ипотечных кредитов. Фото: freepik.com.

По итогам первого квартала 2021 года объем выданной Северо-Западным банком ПАО Сбербанк ипотеки вырос на 85%по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой же рост показали Калининградская и Мурманская области. Лидер по приросту – Санкт-Петербург, где объем выданных кредитов вырос почти вдвое (96%).

- Ипотека продолжает оставаться одним из самых быстрорастущих направлений розничного кредитования. По итогам января мы наблюдали рост в 1,5 раза к прошлому году, а за первый квартал выросли почти в два раза. Свою эффективность показала программа «Господдержка 2020». Доля таких кредитов на первичном рынке по всем территориям СЗФО составляет более 70%, а в некоторых – более 80%. На прошлой неделе мы еще снизили ставки по ней на 0,35 п.п., чтобы больше людей смогли воспользоваться такой льготой от государства, - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Всего в Северо-Западном федеральном округе с января по март текущего года выдано почти26 тысяч ипотечных кредитов на сумму в 74 млрд рублей. 27%от этого объема приходится на льготную ипотеку.

Средняя сумма ипотеки по Северо-Западу выросла с 2,3 млн до 2,9 млн рублей. В Санкт-Петербурге этот показатель еще выше - 3,7 млн рублей (+0,8 млн).

Напомним, что программа ипотеки с господдержкой продлена до 1 июля 2021 года. По ней ставка ипотечного кредита в Сбербанке составляет от 5,75% годовых при регистрации сделки в электронном виде. В рамках программы субсидирования от застройщика ставка составит от 0,1% годовых. Стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка-2020» в Сбербанке – от 6,05% годовых.

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