Дождь с мокрым снегом будет идти в Петербурге до пятницы, но это - в последний раз

До выходных в Петербурге будет пасмурно, а потом станет тепло. Фото: Олег ЗОЛОТО

Холодная и сырая погода ждет жителей Петербурга в течение всей рабочей недели. В ближайшие пять дней синоптики обещают дожди с мокрым снегом и лишь к выходным должно заметно потеплеть. Зато нынешние снегопады станут последними.

- Сейчас - последняя холодная неделя. После первомайских праздников меняется воздушная масса на теплую и снега. Там ожидаются уже температуры до +15 градусов, все теплее и теплее, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правде» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Но пока горожанам придется потерпеть. Согласно прогнозу специалистов гидрометцентра, до пятницы ожидается прохладная погода, с дневными температурами не выше +5...+7 градусов Ночью термометры и вовсе будут показывать около ноля.

Всю эту «красоту» будут сопровождать осадки. Правда не сплошные, а временами. Причем не только дождь, но и мокрый снег.

- Сейчас над городом стоит очень холодная воздушная масса. Надеемся, что к пятнице будет улучшение погоды: меньше осадков, больше солнца и температура поднимется к +10 градусам, - отметил синоптик. - К первомайским праздникам дожди прекратятся, давление повысится и станет теплее.