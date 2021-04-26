Дождь с мокрым снегом будет идти в Петербурге до пятницы, но это - в последний раз

До выходных в Петербурге будет пасмурно, а потом станет тепло.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Холодная и сырая погода ждет жителей Петербурга в течение всей рабочей недели. В ближайшие пять дней синоптики обещают дожди с мокрым снегом и лишь к выходным должно заметно потеплеть. Зато нынешние снегопады станут последними.
- Сейчас - последняя холодная неделя. После первомайских праздников меняется воздушная масса на теплую и снега. Там ожидаются уже температуры до +15 градусов, все теплее и теплее, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правде» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Но пока горожанам придется потерпеть. Согласно прогнозу специалистов гидрометцентра, до пятницы ожидается прохладная погода, с дневными температурами не выше +5...+7 градусов Ночью термометры и вовсе будут показывать около ноля.
Всю эту «красоту» будут сопровождать осадки. Правда не сплошные, а временами. Причем не только дождь, но и мокрый снег.
- Сейчас над городом стоит очень холодная воздушная масса. Надеемся, что к пятнице будет улучшение погоды: меньше осадков, больше солнца и температура поднимется к +10 градусам, - отметил синоптик. - К первомайским праздникам дожди прекратятся, давление повысится и станет теплее.