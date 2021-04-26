Церемония закрытия Всероссийской олимпиады школьников по технологии прошла в Петербурге. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В субботу, 24 апреля состоялось торжественное закрытие Всероссийской олимпиады школьников по технологии, которые неделю назад приехали в Петербург из 66 регионов России, чтобы посоревноваться по технологическому направлению престижного интеллектуального состязания. Церемония прошла в «Точке кипения – ПромТехДизайн», принадлежащей вузу-организатору Олимпиады - Санкт-Петербургскому государственному университету промышленных технологий и дизайна.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Церемония прошла в гибридном формате: первые лица университета и члены жюри собрались в «ПромТехДизайне», а участники коллективно подключились к трансляции из залов гостиницы. С приветственным словом к олимпиадникам обратился председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов:

- Не скрою, с волнением сегодня открываю торжественную процедуру закрытия олимпиады по технологии, тем более что сам лично помню, как мы вручали дипломы победителям и призерам в предыдущие годы, и понимаю, как сегодня все изменилось. Конечно, пандемия внесла свои коррективы, но хочу отметить, на сколько мы продвинулись технологически. Сейчас я вижу на экране участников Олимпиады и понимаю, что, расстояние нам теперь не помеха. Знаю, практически каждый день был абсолютно напряженный, интересный, радостный, проблемный, и Вы получили по-настоящему насыщенные жизненные впечатления. Когда закрываешь олимпиаду, находясь в шаге от объявления результатов, волнение несомненно присутствует. За многие годы подведения итогов, вспоминаются важнейшие результаты Олимпиады, а также некоторые проекты, которые всерьез удивляют меня и моих гостей, когда приезжают в наш университет или в Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга Ленинградской области. До сих пор помню проект одного из участников олимпиады, сделанный непосредственно руками, - проект нефтяной платформы. Тогда было даже не представить, как это может сделать школьник, по – моему, 9 класса. Конечно, то что Олимпиада по технологии в очередной раз проводится, то, что мы услышим имена и фамилии призеров и победителей, - это важное вехо, и в вашей жизни, уважаемые участники, и для университета в целом. У Олимпиады по технологии большое будущее в развитии, в нахождении новых форм работы, может быть в нахождении новых номинаций. Мне кажется, в ближайшие годы мы увидим и это.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В этом году Олимпиада собрала в Северной столице более 240 учащихся российских школ, а также 29 экспертов из учебных учреждений двенадцати городов, вошедших в состав жюри. В СПбГУПТД, который проводит заключительный этап Олимпиады в своих стенах в рекордный седьмой раз, отмечают, что в этом году наметилась очевидная тенденция к повышению популярности направления «Технология» среди школьников, значительно увеличилось количество участников по сравнению с предыдущими годами, а также повысился и уровень исполнения авторских проектов, защищаемых участниками.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Школьники соревновались по двум направлениям: «Техника, технологии и техническое творчество», в котором преимущественно учувствуют юноши, а также «Культура дома, дизайн и технологии», которую традиционно выбирают девушки, хотя в обоих направлениях были и исключения. Молодые люди представляли по истине интереснейшие разработки: устройство для мониторинга уровня наполнения мусорных контейнеров, модель скоростной лодки, технологию проектирования беспилотного летального аппарата, снегоход, прибор для предотвращения инфаркта миакарда, браслет для предупреждения приступов эпилепсии, модель роботизированной кисти руки, планетохода, наноспутника, и даже роботов-футболистов.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Девушки же поражали эффектными показами, коллекциями одежды и аксессуаров, сувенирами, уникальными элементами отделки материалов, использованием орнаментов русского костюма, тагильской росписи, гжели, оренбургской паутинки, японских и скандинавских мотивов, коклюшечного кружева, люневильской вышивки, мозаичного плетения, оригами, элементами декора, изделиями из войлока и льна, а также высотехнологическими коллекциями с использованием солнечных батарей и современных «умных» решений.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Победителями Олимпиады стали 19 школьников из 8 регионов, призерами – 89 учащихся из 27 регионов Российской Федерации. Теперь их ждет выбор вуза для дальнейшего обучения, льготы при поступлении, в том числе поступление без экзаменов, а также возможность получения гранта Президента Российской Федерации. А для ребят, участвовавших в заключительном этапе Олимпиады, но не ставших победителями или призерами при поступлении в университет будут добавлены дополнительные баллы при учете индивидуальных достижений.