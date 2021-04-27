Кто и как в Санкт-Петербурге сможет привиться от коронавируса, не выходя из дома

Новая услуга будет доступна только для инвалидов и маломобильных граждан - то есть, тех, кто сам не в состоянии самостоятельно добраться до поликлиники. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге вслед за Москвой и Астраханской областью начнется вакцинация от коронавируса на дому. Стартует она уже вот-вот – первые мобильные бригады отправятся по квартирам либо во вторник, 27, либо в среду, 28 апреля. Как все это будет выглядеть, «Комсомолке» в Петербурге» рассказал руководитель городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.

Напомним, рассчитывать на укол на дому могут только две категории населения Северной столицы: инвалиды и маломобильные граждане. Всего получателей услуги по городу на данный момент набралось порядка 2 000 человек.

Акция, отмечают в Смольном, будет разовой - всех остальных, как и прежде, ждут на прививочных пунктах. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Администрации районов уже сформировали поименные списки, - отмечает Дмитрий Ченцов. – Сейчас на базах районных поликлиник идет формирование специальных мобильных бригад. Предполагается, что оно завершится или сегодня – и тогда сегодня же мы сможем начать обход по квартирам – или завтра с утра.

Прививать на дому будут только «Спутником V» - запасов второго препарата, «ЭпиВакКороны», в Санкт-Петербурге осталось не так много. До укола медики будут осматривать каждого пациента – замерять уровень кислорода в крови, пульс и давление, собирать анамнез – а после проводить с ним не менее получаса на случай развития непредвиденных осложнений. Управиться со всеми прививками планируют уже до конца недели.

- Списки, как мы отмечали ранее, уже составлены, но в случае, если вдруг районные администрации кого-то забыли, они еще могут изменяться и дополняться, - уточняет Дмитрий Ченцов. – Сами граждане, если они считают, что им по социальным показаниям полагается вакцинация на дому, могут обратиться в службу социальных участковых по телефону 8 (812) 576-05-76.

При всем при этом медики отмечают: вакцинация на дому останется, по сути, разовой акцией. Вернее, двухразовой – ведь всем получателям услуги еще нужно будет сделать укол второго компонента. В городском комитете по здравоохранению «Комсомолке» сообщили, что как-либо ее расширять и распространять в будущем на другие категории граждан в данный момент не планируется – благо, возможностей сделать укол в городе и без того более чем достаточно.

Прививать на дому будут "Спутником V" - запасов второй вакцины, "ЭпиВакКороны", в городе осталось не так много. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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«ВЫСОКИЙ РИСК ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ»

За прошедшую неделю количество активных больных COVID-19 в Санкт-Петербурге уменьшилось почти на 5 %, следует из отчета межведомственного городского совета. Вместе с тем специалисты отмечают, что снижение уровня заболеваемости идет «медленно и нестабильно», а риск начала третьей волны в Северной столице оценивают как «высокий».

- Эпидемия продолжается, COVID-19 остается опасным заболеванием, - объясняют в координационном совете. - Риск переболеть тяжелой формой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией. После проведения более 930 тысяч инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты) в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции на вакцину и каких-либо осложнений после прививки.