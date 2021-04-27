У Музея гигиены появится новый стиль

Пришло время измениться музею - получить новый стиль.

Музей гигиены в Санкт-Петербурге основан в 1919 году. Вот уже больше 100 лет он не только хранит память о прошлом, но и знакомит посетителей с уникальной, единственной в России экспозицией посвященной проблемам сохранения здоровья. В музейных залах размещены выставки, посвященные профилактике внутренних заболеваний, здоровью позвоночника, полости рта, зрению, слуху, нервной системе, рефлексам и влиянию привычек на здоровье. Но времена меняются, и пришло время измениться музею - получить новый стиль.

- С уважением к опыту и традициям совместно с командой Студии брендинга DEZA мы начинаем ребрендинг учреждения. Приглашаю вас принять участие в голосовании за новый логотип и элементы фирменного стиля, - говорит директор Городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.

Проголосовать за новый логотип может любой желающий.

Хотите повлиять на то, как будет выглядеть обновленный Музей гигиены? Участвуйте в выборе нового логотипа по ссылке.