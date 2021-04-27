Школы Петербурга закроются с 1 по 10 мая, а в детсадах оставят дежурные группы

Школы Петербурга закроются на все длинные майские праздники. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по образованию Санкт-Петербурга рассказал, как будут работать учебные и дошкольные заведения в период длинных майских праздников, которые в этом году растянулись с 1 по 10 число включительно, вобрав в себя рабочий отрезок с 4 по 7 мая.

- Петербургские школы и учреждения профессионального образования с 4 по 7 мая работать не будут, а детские сады будут функционировать в режиме дежурных групп, - говорится в сообщении Комобра.

То есть учеба закончится 30 апреля, а возобновится 11 мая.

Что касается детсадов, то с 4 по 7 мая будут организованы группы до 12 человек. Ходить в них смогут малыши тех петербуржцев, которые работают на предприятиях непрерывного цикла и жизнеобеспечения и заняты в указанный период.

Отметим, что аналогичное распоряжение выпустило и правительство Ленинградской области. Там также уточнили, что итоговое сочинение, которое выпускники должны были писать 5 мая, переносится на 12 мая.