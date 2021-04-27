Фаст-фуд для богатых: В Петербурге продают шаверму, завернутую в настоящее золото 525-й пробы

Золото снаружи, золото внутри - всего на одну шаверму уходит около грамма драгоценного металла. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кто-то носит золото в ушах или на пальцах, а кто-то – заворачивает в него шаверму! Угощение класса «люкс» подают в одном из кафе на Петроградской стороне Петербурга. Все сурово – драгоценный металл 525-й пробы снаружи, он же внутри, в компании жареной курицы, маринованной моркови и китайской капусты. По словам пиар-менеджера кафе Александры, идея готовить для гостей золотую шаверму принадлежит их шеф-повару Денису Назарову.

- Мы хотели провести аналогию со знаменитыми петербургскими храмами, купола которых покрыты сусальным золотом, - рассказывает Александра. – То есть, идея в том, чтобы у человека, который смотрит на нашу шаверму, невольно возникала ассоциация с красотами Северной столицы.

На одну порцию «люксовой» шавермы уходит около одного грамма золота – им покрывают сверху лаваш и добавляют в начинку в виде мелкой стружки. По словам Александры, золото это специальное, пищевое, хорошо известное поварам и широко использующееся в кулинарии. А потому никакой опасности для желудка оно не представляет. В то же время по «составу» это – настоящий драгоценный металл, в нем 96 %, собственно, золота и 4 % серебра.

Заказывают чудо-блюдо нечасто - стоит шаверма в золоте 1 999 рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

К слову, сама Александра золотую шаверму тоже пробовала. По ее словам, никаких особенных вкусовых оттенков золото не дает. То, что внутри, вообще практически не чувствуется, то, что снаружи, ощущается как съедобная пищевая пленка. Дает ли «лакшери»-блюдо +10 к духовности и возможность ментально прикоснуться к особой, глубинной красоте Петербурга, история, увы, умалчивает. Ясно лишь, что пока озолотиться на золотой шаверме у авторов идеи не получается – заказывают ее редко.

- Заказывают ее у нас нечасто, - признается девушка. – За два месяца, что мы ее ввели в меню, раз пять, наверное, заказали. Однажды, я помню, двое друзей взяли ее на спор. Конечно, это не самое дешевое удовольствие: себестоимость одной шавермы составляет 1 500 рублей, так что в меню она идет по 1 999.

А ЧТО ЕЩЕ?

Лидерство по эпатажности среди всех «золотых» блюд уверенно удерживает… золотая икра, изготовленная из лимона, белого вина и, собственно, пищевого золота. Чтобы намазать такой икры на бутерброд, придется продать почку ну или хотя бы квартиру: 85 грамм обойдутся в 200 долларов (15 000 рублей).

На втором месте идут суши, где сусальное золото используется вместо водорослей. Подают их на Филиппинах, в одном-единственном ресторане. Стоимость порции – 1 800 долларов (135 000 рублей).

На вкус лакшери-шаверма ничем не отличается от обычной - само по себе золото в ней похоже на съедобную пищевую пленку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Наконец, первое место занимает мороженое стоимостью 25 000 долларов (почти 2 000 000 рублей) за порцию. Его готовят в одном из ресторанов Нью-Йорка. Помимо золота тут куча кулинарных наворотов: 30 видов какао, трюфели и прочее. Подается мороженое на золотой тарелке с бриллиантами.

КОМПЕТЕТНО

Ольга Панова, президент НКО Союз «Здоровье наших детей», дипломированный нутрициолог:

- Вопрос о том, можно ли такое есть, довольно сложный. С одной стороны – если там действительно чистое золото или золото с каким-то небольшим содержанием серебра, то скорее всего ничего ужасного с человеком после такой шавермы не случится. С другой – есть определенный перечень нутриентов – биологически активных веществ, необходимых человеку для жизни. Золото к ним не относится. Поэтому есть ли смысл загружать организм чем-то, что ему в принципе не нужно? Наверное, это каждый должен решать сам для себя.