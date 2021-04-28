Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Ленобласти

Четыре человека погибли в ДТП в Ленобалсти. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Страшная лобовая авария с участием автобуса унесла жизнь четырех человек утром 28 апреля. ДТП произошло в районе деревне дыми, что в Бокситогорском районе Ленобласти. Здесь столкнулись заказной ПАЗ и легковушка «Мицубиси Лансер».

- Поступила информация о ДТП на км 418 федеральной автодороги А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола». По предварительным данным, произошло столкновение заказного (не рейсового) автобуса ПАЗ без пассажиров и легкового автомобиля, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Управления федеральных автодорог «Северо-Запад». - В результате аварии четыре человека погибли, один пострадал. Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет.

На месте аварии работают все экстренные службы. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Сейчас на месте смертельного ДТП работают спасатели, сотрудники ГИБДД и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. По факту аварии начата доследственная проверка.

- По предварительной информации, около 09.00 у деревни Дыми в Бокситогорском районе Ленобласти произошло столкновение автобуса ПАЗ и легкового автомобиля «Митсубиси Лансер», под управлением водителя-мужчины 1998 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров (женщина и двое мужчин) от полученных травм погибли на месте происшествия, - уточняет пресс-служба полицейского Главка.

ДТП автобуса ПАЗ и «Митсубиси Лансер» произошло у деревни Дыми в Бокситогорском районе.

Отметим, что последние дни в Ленобласти стоит холодная погода, региональное управление МЧС предупреждало о гололеде. 27 и 28 апреля отдельные районы засыпало снегом.

- Наиболее сильные осадки зафиксированы на востоке региона, в Тихвинском, Лодейнопольском, Подпорожском и Бокситогорском районах, а также в Гатчинском и Ломоносовском. Начиная с ночи спецтехника вышла на обработку дорог жидким солевым раствором: с учетом «плюсовой» температуры воздуха он эффективно растапливает снег и не дает наледи образовываться на асфальте, - сообщили в «Ленавтодоре».