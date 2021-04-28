Санкт-Петербург стал рекордсменом по росту преступности в стране

Санкт-Петербург стал лидером по росту преступности сначала 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург по праву удерживает звание не только культурной, но и криминальной столицы России. Так, с начала 2021 года уровень преступности в городе вырос почти на 39 % - это абсолютный рекорд среди всех регионов страны. Такие данные приводит Генеральная прокуратура Российской федерации.

Картина вырисовывается, прямо скажем, нерадостная. Так, исходя из ежегодного отчета, опубликованного на официальном сайте ведомства, почти 45 % от всех преступлений, совершенных в Санкт-Петербурге – это тяжкие и особо тяжкие деяния: убийства, изнасилования, разбои и так далее. Для сравнения: в Ненецком автономном округе (он идет вторым в этом невеселом рейтинге) их доля – 41,5 %, в занявшей третью строчку Москве – 41 % ровно. При этом в Северной столице количество тяжких и особо тяжких преступлений с начала года подпрыгнуло аж на 68 %.

Почти половина от всех преступлений в Северной столице - тяжкие и особо тяжкие. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- В Санкт-Петербурге также зарегистрировано 297 краж автотранспорта, - говорится в отчете. – Несмотря на то, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это число уменьшилось вдвое, оно все равно остается самым большим по России.

В полтора раза выросло количество преступлений, совершенных «иностранными гражданами и лицами без гражданства». Всего с января 2021 года в Санкт-Петербурге насчитали 965 таких деяний. Впрочем, справедливости ради отметим, что лидерство по этому показателю все же, как и прежде, занимают Москва и Московская область – 2 000 и 1 500 преступлений соответственно.

С начала года уровень преступности в Петербурге вырос почти на 39 %.

Что касается мошенничества, то, согласно отчету, в Северной столице за это время «кратно» выросло количество преступлений, связанных с телефонным и интернет-мошенничеством. Всего их зарегистрировали 2 700 – технологическая столица же, все вполне логично. Второе место по приросту таких случаев занимает соседняя с нами Ленинградская область – там «кибер-мошенники» с января 2021 года обчистили карманы 669 человек.

Петербург остается не только культурной, но и криминальной столицей. Фото: Артем КИЛЬКИН

А что вообще у соседей? Например, в Ленобласти существенно выросло количество квартирных краж – из 100 000 человек населения обнесли каждого пятнадцатого. В целом же количество преступлений в регионе выросло на 6,9 %, тяжких и особо тяжких – 15,8 %. До «старшего брата» Ленинградская область серьезно недотягивает – ну да оно и к лучшему.

Впрочем, не все так плохо. Например, по тем же кражам Санкт-Петербурга вошел в десятку регионов с самым низким показателем - всего двое ограбленных на 100 000 населения. Не так хорошо, как в Республике Калмыкия, где краж не было вообще, - но тоже хорошо.