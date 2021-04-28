Бумага – новая роскошь: В Петербурге прошла конференция, посвященная жизни печатной прессы в цифровую эпоху

В Петербурге прошла конференция, организованной Ассоциацией издателей и распространителей Северо-Запада и Балтийского региона «Балтийская пресса». Фото: Олег ЗОЛОТО

Есть ли будущее у бумажной газеты? Споры профессионального сообщества об этом идут уже как минимум десятилетие. В цифровом веке многие «хоронят» прессу. Однако она не только продолжает жить и адаптируется к новым реалиям, но и успешно преодолевает кризисы, связанные, в том числе, с пандемией коронавируса. О вечном для издателей вопросе – «принт» или «цифра», о преимуществах печатного формата и о будущем газет говорили 27 апреля на конференции, организованной Ассоциацией издателей и распространителей Северо-Запада и Балтийского региона «Балтийская пресса».

НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК

Среди спикеров конференции под названием «Бумага – новая роскошь: живые коммуникации в цифровую эпоху» были руководители крупнейших федеральных издательских домов. Поприветствовал участников председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

– Сегодня аналоговая печатная индустрия переживает серьезные изменения, но я не склонен драматизировать эти события. Я считаю, что вместе с цифровой эпохой они скорее будут друг друга взаимодополнять, но не взаимоисключать. Поэтому уверен, что у газеты впереди большое будущее, – отметил Владимир Рябовол.

Уверен в этом и председатель ассоциации «Балтийская пресса», генеральный директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Иван Власов. Говоря о преимуществах печатной прессы, он подчеркнул, что бумажные СМИ сегодня – один из самых проверенных источников информации. И газеты являются надежной защитой от фейковых новостей.

– Я глубоко убежден, что наше время потомки будут изучать по печатным источникам. Бумага устойчивей и менее подвержена времени, а самое главное – менее подвержена искажениям информации. Бумажная газета проходит гораздо более длительный путь от автора к читателю и преодолевает несколько ступеней контроля – проверка источников, редакторы, верстка, корректура, – рассказал Иван Власов.

«МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОТЕРЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА»

Кульминацией конференции стала лекция доктора биологических и филологических наук, члена-корреспондента РАО Татьяны Черниговской. Свое выступление известный нейролингвист посвятила проблеме человека и новой цифровой реальности, а один из вопросов тоже касался правдивости информации.

Кульминацией конференции стала лекция члена-корреспондента РАО Татьяны Черниговской. Фото: «Типографский комплекс «Девиз»

– Сегодня исчезает способность проверки информации на фейк или правду. Верифицировать информацию почти невозможно. Потому что подделки стали «лучше» оригинала. Скажем, службы новостей тратят огромное время на то, чтобы понять, правда ли те фотографии или видео, которые им присылают. Ведь современной техникой можно сделать все, что хочешь, – отметила Татьяна Черниговская.

«Новый вид» человека, которого рождает век цифровой реальности, Татьяна Черниговская называет Homo Confusus – «человек растерянный». Перед учеными сегодня стоят глобальные вопросы – зачем человечество создает и исследует искусственный интеллект, куда приведет нас новая скорость жизни и каким будет поколение, которое буквально рождается с гаджетом в руке?

– Как не потерять контроль над собой, как не запутаться в том, где реальный мир, а где тот, в который мы попали? Эти вопросы абсолютно серьезные. Это неизбежно приведет к пересмотру всех ценностей, смыслов и этических норм, – говорит Татьяна Черниговская. – Если мы не хотим совершенно потеряться, мы не должны потерять человеческие качества – сочувствие, сострадание, дети должны быть чувствительны к чужому горю, способны влюбиться. Я вижу очень много опасности на этом пути – людей, которые больше не умеют этого делать.

И тут впору отбросить телефоны и вспомнить, в том числе, о той самой «бумаге».

А ЧТО ЕЩЕ?

«Комсомолка» получила премию «Рыцарь печатного слова»

В прошлом, «коронавирусном», году отметил свое 25-летие Типографский комплекс «Девиз» – одна из ведущих типографий по печати периодики в России. Но из-за пандемии от широких празднеств пришлось отказаться. Однако в честь юбилея «Девиз» учредил премию «Рыцарь печатного слова». И награждение состоялось как раз после конференции.

«Комсомольская правда» удостоилась награды за акцию «Газета, живи». В апреле прошлого года печатные издания Петербурга запустили флешмоб, чтобы привлечь внимание читателей и властей к судьбе бумажных СМИ во время кризиса из-за пандемии. Времена были непростые и для этой отрасли: поток покупателей в том же метро сократился, а большая часть читателей – пожилые люди – находились на самоизоляции. Речи о прогулках до киосков зачастую вообще не шло. Да и сами киоски переживали непростые времена и закрывались.

– То, что мы с вами делаем в наше время, это действительно рыцарство. Это благородная деятельность. Мы уже говорили о том, как «давит» цифровая среда, но мы вместе продолжаем продвигать печатную продукцию, «бумагу», потому что это позволяет делать наш мир более теплым, ламповым и осязаемым, – отметил генеральный директор «Девиза» Олег Киселев. – Мы вместе пережили 2020-й год, выстояли, поддерживая друг друга, справились.

К слову, сам «Девиз» в год своего юбилея вышел на новый этап развития и совершил приобретение, которое уже стало революцией в «умной» полиграфии. Комплекс обзавелся цифровой печатной машиной, которой пока нет ни у одной типографии в России. Более того – она всего лишь 39-ая в мире!

КСТАТИ

На конференции также работала выездная студия радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM). Ее гостями стали глава Комитета по печати и СМИ Владимир Рябовол, генеральный директор «Медиа-пресс», капитан клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов, исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» − Северо-Запад, коммуникационное агентство «АГТ» Яна Алексеева и другие.