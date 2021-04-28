Минный тральщик «Петр Ильичев» проекта 12700 спустили на воду в Петербурге

Минный тральщик "Петр Ильичев" спустили на воду на Средне-невском судостроительном заводе. Фото: snsz.ru

Корабль минной защиты «Петр Ильичев» проекта 12700 спустили на воду в Петербурге. торжественная церемония прошла на Средне-Невском судостроительном заводе в присутствии главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгия Полтавченко и гендиректора КБ «Алмаз» Александра Шляхтенко, где был спроектирован тральщик.

- После спуска на воду корабль встал к причалу завода, где продолжатся работы по его достройке. В ближайшее время заводская сдаточная команда начнет подготовку к первому этапу швартовных испытаний. Передача «Петра Ильичева» ВМФ РФ ожидается в конце 2021 года, - сообщает пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода.

Напомним, что «Петр Ильичев» - шестой по счету тральщик проекта 12700, особенность которого - стеклопластиковый корпус. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами. Их новые тральщики могут обнаруживать как в воде, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для обезвреживания мин у тральщиков есть автономные дистанционно управляемые подводные аппараты.