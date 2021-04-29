Общими усилиями: Как инвалидам помогают трудоустроиться в Петербурге

В центре социально-трудовой адаптации несколько мастерских. Фото предоставлено Центром занятости населения СПб.

Если взглянуть на сухие цифры статистики, то людей с теми или иными ограничениями по здоровью в Петербурге наберется несколько десятков тысяч. Кто-то получает инвалидность с детства, кто-то в результате несчастного случая. Объединяет их одно: найти работу с той или иной формой инвалидности в современных условиях достаточно сложно, ведь для этого необходимо создавать специальные условия. В Петербурге к решению этой проблемы подходят комплексно, привлекая как административный ресурс, так и частный бизнес.

- Сегодня трудоустройством инвалидов занимается не только служба занятости, в этом участвуют и наши партнеры - общественные и социальные организации, частные компании. Работа ведется большая: привлекаются средства грантов, создаются реабилитационные мастерские, проводится квотирование, - говорит начальник отдела занятости граждан с особыми потребностями Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Ирина Кузнецова. - В итоге люди с ограниченными возможностями здоровья, многие с ментальными нарушениями, официально трудоустроены, получают зарплату, им помогают психологи, социальные работники.

Создание доступной среды, трудоустройство, социализация людей с ограниченными возможностями здоровья - одно из приоритетных направлений социальной помощи в Петербурге. И опыт Северной столицы во многом уникален. В городе работает (и очень успешно!) Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК», в который входят столярная, сувенирная, швейная мастерские и мастерская росписи по шелку. Создано первое специализированное частное агентство занятости по трудоустройству людей с инвалидностью, не имеющих опыта работы, «Работа-i». Реализуется социальный проект «Все получится!», где люди и организации объединяются ради общей цели - трудоустройства людей с низкими стартовыми возможностями и создания для этого инклюзивной среды. И это далеко не единственные возможности для инвалидов выйти на рынок труда.

Некоторые дополнительные программы и мероприятия по трудоустройству людей с ограниченными возможностями реализованы только в Петербурге. В том числе программа стажировок и социальной занятости для людей с тяжелой группой инвалидности и сочетанными патологиями.

- Это те горожане, которым крайне сложно выйти на рынок труда, а самостоятельно практически невозможно. Но при определенной поддержке они могут показывать потрясающие результаты, - добавляет Ирина Кузнецова.

Сегодня в Петербурге проживает порядка 10 тысяч горожан с ментальными нарушениями. На открытом рынке трудятся лишь от 2 до 10 процентов людей с легкими интеллектуальными расстройствами. При этом 50-60 процентов от общего числа инвалидов со сниженными интеллектуальными способностями заняты в специализированных мастерских. Люди с глубокой умственной инвалидностью, которые не способны работать, задействованы в программах дневного пребывания без материального вознаграждения. Там они находятся в группах сопровождаемого общения, развивают навыки самообслуживания, занимаются творчеством и трудотерапией.