Быстро и недорого: на каком транспорте лучше передвигаться по Петербургу

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Добираться на работу, учебу, ездить по магазинам и на отдых петербуржцы могут самыми разными способами. Как максимально быстро и с наименьшими затратами добираться из пункта «А» в пункт «Б»? Обойдемся без эмоций и посчитаем.

Автобусы, трамваи, троллейбусы

Наземный общественный транспорт курсирует в самые дальние районы города и проходит через весь исторический центр, так что при желании можно любоваться городскими видами. Если трамваи и троллейбусы ходят только в пределах города, то на автобусах можно добраться до ближайших пригородов и удаленных районов, например, Пушкина, Петергофа, Сестрорецка и Кронштадта.

Правда, скорость движения наземного общественного транспорта не очень высокая. На многих городских трассах для автобусов и троллейбусов выделены специальные полосы, но далеко не всегда это спасает от заторов.

Стоимость: Поездка в наземном транспорте обойдется в 55 рублей, по карте «Подорожник» - в 36 рублей. Соответственно, в день за маршрут «туда - обратно» придется заплатить 110 или 72 рубля.

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Личный автомобиль

Своя машина - это комфорт и свобода передвижения без привязки к маршрутам, расписаниям и остановкам. Можно сорваться и ночью поехать в кино. Или выбираться на природу, когда захочется, а не когда идет электричка. Конечно, автомобилистам всегда нужно помнить о пробках - это плата за комфорт. Самые большие заторы на городских трассах бывают с 8 до 10 утра и с 16 до 19 вечера. С парковкой в Петербурге, особенно в центральных районах, проблемно, даже на платных паркингах места есть не всегда.

Стоимость: В среднем петербуржцы передвигаются между разными районами города - это 15-20 км в одну сторону. Допустим, в день вы проезжаете 50 км (с заездом в магазин, спортзал), средний расход топлива - 9 литров на 100 км. Литр бензина АИ-92 стоит 46 рублей. Тогда в день вы расходуете примерно 4,5 литра бензина и тратите на это 207 рублей. Добавьте к этому регулярные расходы на мойку, страховку и ремонт и оцените настоящую стоимость комфорта.

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Метро

Петербургскую подземку выбирают те, кто не любит опаздывать. Работа метро не зависит ни от погодных условий, ни от перекрытий движения или аварий. Избегая пробок можно сэкономить не только время, но и нервы. А еще в петербургском метро очень красиво - у каждой станции есть своя «изюминка» и они не похожи друг на друга.

Стоимость: если задумываться об экономии, то вариант с метро выглядит очень даже привлекательным. Особенно с учетом скидок, которые весь 2021 год действуют при оплате некоторыми картами. Разовая поездка в подземке стоит 60 рублей. То же самое при оплате обычной банковской картой. Если оплачивать проезд Единой картой петербуржца, он обойдется в 39 рублей (экономия 21 рубль с каждой поездки), по бесконтактной карте «Мир» за проезд вы заплатите 44 рубля (на 16 рублей меньше). Еще больше сэкономить можно, подгрузив карты в мобильное приложение Mir Pay или Samsung Pay (его поддерживают смартфоны с операционной системой Android версии 6.0 или выше). Тогда поездка по любой карте «Мир» будет стоить всего 36 рублей, а по ЕКП - 33 рубля. Экономия 24 и 27 рублей соответственно, что выгоднее в два раза! Если ездить нужно на работу и обратно, то в день на дорогу вы потратите 62 или 66 рублей, в зависимости от того, какую карту используете.

Каршеринг

Последние годы услуга поминутной аренды автомобиля становится все популярнее. Это удобно - не нужно тратить деньги на страховку, техосмотр и бензин. Для разовых поездок, к примеру, в аэропорт, каршеринг - отличный вариант. А вот для ежедневного передвижения по Петербургу, а также для поездок на дачу, он не очень подходит.

Стоимость: стоимость аренды зависит не только от времени использования, но и от модели автомобиля. Самые бюджетные варианты обойдутся около 10 рублей за минуту и 3 рубля в режиме ожидания. За дорогие модели будьте готовы заплатить от 15 до 20 рублей в минуту и около 6 - за бронирование. В среднем же за комфортное авто придется заплатить 10-12 рублей за минуту использования. Если взять те же средние 50 км, которые в день проезжает среднестатистический автомобилист в Петербурге, умножить их на самый доступный тариф - 9 рублей за минуту (без брони), то получится 450 рублей в день. Ну и про штрафы не забывайте, если что-то пойдет не так.

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Аренда самокатов и велосипедов

Очень популярный вид летнего транспорта в Петербурге - электросамокаты и велосипеды. Это удобный способ, если нужно доехать пару километров до метро, покататься по парку, встретиться с друзьями в определенном месте. Среди плюсов - не нужны права, точек проката по городу много. Но этот вид передвижения требует соблюдения техники безопасности, ведь некоторые модели самокатов могут развивать довольно солидную скорость – 25 километров в час. Ну и, конечно, такой транспорт не подходит для непогоды.

Стоимость: стоимость аренды велосипеда стоит 4-5 рублей за минуту. Желающим арендовать самокат придется заплатить около 50 рублей сразу, а затем еще по четыре-шесть рублей за каждую минуту. Впрочем, цена может меняться в зависимости от уровня спроса - чем больше желающих прокатиться с ветерком, тем дороже. Если вы проедете 5 км на самокате или велосипеде со скоростью 15 км в час, то потратите на это примерно 20 минут. С учетом тарифа 5 рублей за минуту поездка обойдется в 100 рублей (плюс 50 рублей аванс, если это самокат).

Конечно, в каждом случае есть много нюансов, например, связанных с личным удобством. Но цифры говорят сами за себя: метро (при оплате через смартфон картами «Мир» и ЕКП) - самый доступный.