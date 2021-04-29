Петербуржцам хотят давать за вакцинацию подарки и скидки

Главный внештатный специалист по медпрофилактике Комздрава опроверг информацию о выплате денег за вакцинацию от коронавируса в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный внештатный специалист по медпрофилактике Комздрава Дмитрий Ченцов прокомментировал «Комсомолке» информацию о том, что горожанам якобы начнут выплачивать деньги за вакцинацию от коронавируса - ранее она появилась в некоторых городских СМИ. По словам Ченцова, такая формулировка не вполне корректна - меры стимулирования горожан действительно прорабатываются, но какими именно они будут (и будут ли вообще) сказать пока никто не в силах.

- Варианты сейчас обсуждаются разные, но какой из них и в какие сроки будут утверждены - пока не известно. Возможно, это будут какие-то партнерские программы - предоставление скидок, бонусов, каких-то небольших презентов и так далее. Во всяком случае однозначно говорить, что мы - городской центр медицинской профилактики - или комитет по здравоохранению будут раздавать людям деньги за вакцинацию - некорректно, - сообщил «КП-Петербург» Дмитрий Ченцов.

Пока что программа поощрений находится на этапе "черновых переговоров" с потенциальными партнерами - какие-либо подробности о ней станут известны не раньше, чем закончатся длинные майские выходные. Тем временем в Санкт-Петербурге вакцинировались от коронавируса уже больше 550 000 человек.