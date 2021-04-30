Новые возможности для почетных доноров и детей-сирот откроются в Ленобласти

Проезд для почетных доноров будет финансироваться за счет бюджета Ленинградской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сразу две социально значимые инициативы приняли на очередном заседании Законодательного собрания Ленинградской области, состоявшемся в минувшую среду, 28 апреля. Они коснутся почетных доноров (причем как России, так и СССР), а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подробности рассказывает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

В соответствии с первым законопроектом те граждане, которые имеют знак «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» и живут в Ленинградской области, получат право бесплатно ездить в общественном транспорте, причем не только городском, но и межрегиональном. Правда, как рассказала «Комсомолке» депутат, участница комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Марина Левченко, коснутся перемены не всех.

- Право на льготы получат те, у кого средний доход меньше 32 840 рублей, - уточняет Марина Левченко. - Мы рассчитываем, что с учетом этого ограничения новой услугой воспользуется порядка 8 тысяч человек.

Проезд для почетных доноров будет финансироваться за счет бюджета Ленинградской области. Законопроект уже принят в третьем чтении, ожидается, что он вступит в силу к середине мая.

Вторая инициатива, одобренная Законодательным собранием, наделяет детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, правом поступать в вузы Ленинградской области за счет регионального бюджета.

- То, что государство должно поддерживать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, неоднократно озвучивалось президентом нашей страны, - отмечает инициатор законопроекта, депутат Заксобрания Ленинградской области Татьяна Тюрина. - Это закон социальной справедливости.

Согласно новым нормам дети, у которых нет поддержки родителей, в том числе финансовой, получат поддержку из регионального бюджета. Для зачисления им необходимо набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов по каждому предмету. На обсуждении законопроект был принят единогласно сразу в трех чтениях. Ожидается, что он вступит в силу в ближайшее время.