Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 апреля 2021 10:29

Новые возможности для почетных доноров и детей-сирот откроются в Ленобласти

В регионе расширили льготные права особых категорий граждан
Евгений МЕДВЕДЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Проезд для почетных доноров будет финансироваться за счет бюджета Ленинградской области.

Проезд для почетных доноров будет финансироваться за счет бюджета Ленинградской области.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сразу две социально значимые инициативы приняли на очередном заседании Законодательного собрания Ленинградской области, состоявшемся в минувшую среду, 28 апреля. Они коснутся почетных доноров (причем как России, так и СССР), а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подробности рассказывает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

В соответствии с первым законопроектом те граждане, которые имеют знак «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» и живут в Ленинградской области, получат право бесплатно ездить в общественном транспорте, причем не только городском, но и межрегиональном. Правда, как рассказала «Комсомолке» депутат, участница комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Марина Левченко, коснутся перемены не всех.

- Право на льготы получат те, у кого средний доход меньше 32 840 рублей, - уточняет Марина Левченко. - Мы рассчитываем, что с учетом этого ограничения новой услугой воспользуется порядка 8 тысяч человек.

Проезд для почетных доноров будет финансироваться за счет бюджета Ленинградской области. Законопроект уже принят в третьем чтении, ожидается, что он вступит в силу к середине мая.

Вторая инициатива, одобренная Законодательным собранием, наделяет детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, правом поступать в вузы Ленинградской области за счет регионального бюджета.

- То, что государство должно поддерживать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, неоднократно озвучивалось президентом нашей страны, - отмечает инициатор законопроекта, депутат Заксобрания Ленинградской области Татьяна Тюрина. - Это закон социальной справедливости.

Согласно новым нормам дети, у которых нет поддержки родителей, в том числе финансовой, получат поддержку из регионального бюджета. Для зачисления им необходимо набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов по каждому предмету. На обсуждении законопроект был принят единогласно сразу в трех чтениях. Ожидается, что он вступит в силу в ближайшее время.

БИЗНЕС-ПРЕССЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ