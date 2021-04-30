Алису Фрейндлих и Михаила Боярского наградили орденами

Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Алису Фрейндлих награждал Александр Беглов. Фото: пресс-служба администрации СПб

Знаменитых и любимых петербургских артистов награждали 30 апреля в Смольном. Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский получили ордена из рук губернатора Северной столицы Александра Беглова.

- Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени губернатор наградил артистку Большого драматического театра имени Товстоногова Алису Фрейндлих, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Киноактер, артист Театра имени Ленсовета, всероссийский мушкетер Михаил Боярский получил Орден Почета за большой вклад в развитие культуры и искусства.

Михаилу Боярскому вручили Орден Почета. Фото: пресс-служба администрации СПб

Кроме того, государственные награды и поощрения президента России Владимира Путина получили петербургские врачи, учителя, работники промышленных предприятий, спасатели МЧС, а также обычные горожане, проявившие мужество в непростых ситуациях.

- Этот год для нас сложный – мы столкнулись с серьезным вызовом, с пандемией. И каждый из вас на своем рабочем месте сделал все, чтобы мы достигли необходимого результата. Скажу самые для меня важные и главные слова: со всеми вами можно пойти в разведку. Но самое главное – вернуться, - отметил губернатор.

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