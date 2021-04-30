Расписание электричек на майские праздники 2021 в Санкт-Петербурге: Как добраться до дачи

Электрички Санкт-Петербурга переходят на летнее расписание. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дачный сезон уже вовсю набирает обороты, а это значит, что электрички постепенно переходят на летний график работы. Пассажиропоток традиционно увеличивается во время майских праздников – народ едет за город не только к огородам, но и просто на природу. Так что уже перед началом месяца в петербургском расписании появляются дополнительные пригородные поезда. Даем подробное расписание электричек на майские праздники 2021 в Санкт-Петербурге.

Как рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, усиливать маршруты начали уже с 23 апреля. А график движения пригородных поездов на сами майские праздники тоже изменится – многие электрички будут ходить по расписанию субботы и воскресенья. А еще поедут и дополнительные «Ласточки» – в Республику Карелия, Новгородскую область, Выборг.

Так, с 23 апреля электричек добавили с Финляндского вокзала – например, на Ириновском направлении до станций Мельничный ручей, Ладожское озеро, Петрокрепость по пятницам, субботам и воскресеньям. На Выборгском – через Приморск до Советского по выходным. А по пятницам – до Зеленогорска и Рощино. А с 24 апреля с Московского вокзала дополнительные электрички по субботам стали ходить до Любани, а с Ладожского вокзала – до Пупышево.

Кроме того, с 1 мая дополнительные «Ласточки» будут отправляться до Великого Новгорода. «Усилят» также Карелию: с 1 по 9 мая между Петербургом и горным парком «Рускеала» будет ездить дополнительная «Ласточка». Появится она и до Выборга. К слову, на «Ласточках» из Северной столицы также можно добраться до Волховстроя, Зеленогорска, Калище, Каннельярви, Кузнечного, Луги, Мельничного ручья, Ораниенбаума, Сосново, Тосно и Тихвина.

Окончательно на летнее расписание электрички перейдут к 30 мая. К тому моменту за сутки в среднем будет ходить около 675 пригородных поездов!

– Как правило, самые популярные «дачные» направления – это Оредежское, Лужское, Сосновское, Ириновское, Выборгское и Волховское, – отмечают в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

КОНКРЕТНО

Как будут ходить электрички в майские праздники

1, 2, 8 и 9 мая – пригородные поезда будут ходить по графику субботы.

3 и 10 мая – по расписанию воскресенья.

По обычному расписанию календарных дней будут ходить:

дизель-электропоезда и рельсовые автобусы:

- Санкт-Петербург (Витебский вокзал) – Новолисино – Рогавка – Великий Новгород

- Оредеж – Дно

- Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) – Сланцы

пригородные поезда:

- на участках Волховстрой – Чудово, Будогощь – Тихвин, Будогощь – Пестово, Будогощь – Окуловка, Окуловка – Угловка, Угловка – Боровичи и

- маршруту Великий Новгород – Будогощь.

НА ЗАМЕТКУ

За актуальным расписанием пригородных поездов следите на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании. График движения всегда можно уточнить на вокзалах и в кассах. А также обратиться по круглосуточному телефону: 8-800-775-00-00. Кроме того, расписание можно посмотреть в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам».