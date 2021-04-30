Пять разрешенных мест в Санкт-Петербурге, где можно пожарить шашлык на майские

С 26 апреля по 12 июля 2021 в Санкт-Петербурге установлен особый противопожарный режим: разводить костер в лесах, общественных зеленых зонах запрещается. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вместе с майскими праздниками в Петербурге наступает сезон поездок на шашлыки. Но перед тем, как доставать мангал, стоит вспомнить несколько правил. Жарить шашлык на территории города запрещено – парки ли это, скверы, сады или зеленые дворы. Кроме того, с 26 апреля по 12 июля 2021 в Северной столице установлен особый противопожарный режим. Это значит, что разводить костер в лесах, общественных зеленых зонах (в том числе, и ставить мангал) запрещается. Нельзя также сжигать мусор, сухую растительность, устраивать фейерверки – в общем, делать все, что может привести к пожару.

И все же без шашлыков петербуржцы не останутся: в окрестностях города заранее подготовили 42 специальных площадки для отдыха. Находятся они в лесопарках Курортного района, некоторые из них есть и вблизи водоемов – у залива, карьеров, рек или озер. Площадки представляют собой расчищенную территорию, где есть место для безопасного разведения огня, установки мангала и сбора мусора. Кроме того, там есть беседки со скамейками и столиками. Со всеми местами можно ознакомиться на сайте СПБ ГКУ «Курортный лесопарк», а мы выбрали пять самых интересных вариантов, где можно законно пожарить шашлыки.

На озере Сестрорецкий разлив

Одна из площадок находится прямо у озера Сестрорецкий разлив. Это место близко к городу, поэтому петербуржцы давно его облюбовали. Недалеко от бесплатной зоны для мангала находится широкая пляжная полоса и живописные виды на озеро.

Координаты: 60.085556, 30.033889

Как добраться: Лучше на автомобиле. Площадка расположена недалеко от дороги на Глухое озеро. От КАД до точки добираться порядка 10 км. Из центра Петербурга путь составит около 40 км.

Мы выбрали пять самых интересных вариантов, где можно законно пожарить шашлыки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На реке Приветная в поселке Смолячково

Еще одно неплохое место для шашлыка находится на самой окраине Курортного района – в поселке Смолячково. Расположена площадка у небольшой речушки под названием Приветная. Кроме того, от оборудованной зоны отдыха можно прогуляться до самого берега Финского залива – песчаная полоса расположена всего в 500-600 метрах от нее.

Координаты: 60.172801, 29.448080

Как добраться: На машине путь составит около 70 км. Ехать в сторону Зеленогорска, затем по Приморскому шоссе до улицы Смолячкова в самом поселке – она приведет ровно к площадке. На электричке ехать до станции Приветненское с Финляндского вокзала, оттуда – около километра пешком.

У карьера в поселке Левашово

Есть площадка и в поселке Левашово Выборгского района. Любителей отдыха у воды порадует, что неподалеку расположен карьер. После того, как пожарили шашлыки, там можно обосноваться на пикник. А еще порыбачить, как это делают местные жители.

Координаты: 60.095826, 30.134807

Как добраться: На автомобиле – около 8 км от КАД или 30 км от центра Петербурга. На автобусе – станции метро «Парнас» до остановки «Поселок Новоселки – Карьер».

В поселке Лисий Нос у Финского залива

Небольшая оборудованная беседка есть и в поселке Лисий Нос. Находится она в лесопарке у Кольцевой улицы. Здесь можно пожарить шашлык, а на сам пикник устроиться на берегу Финского залива. Пешком до пляжа Морские дубки оттуда всего около 800 метров.

Координаты: 60.006714, 30.010738

Как добраться: На автомобиле дорога займет около 35 километров. От метро до Лисьего Носа «Старая деревня» можно доехать на автобусах 211, 216, К305, К417. От станции Старая деревня также ходят электрички. В самом поселке путь до точки займет не больше 15 минут.

За поселком Ольгино на Финском заливе

Среди прекрасных пейзажей можно устроиться на пикник недалеко от поселка Ольгино в Приморском районе. Прямо у Финского залива оборудовали площадку для шашлыка. Живописные виды, сосны и песчаный берег – что еще нужно для приятного отдыха?

Координаты: 59.991912, 30.102522

Как добраться: Лучше ехать на автомобиле, путь составит около 20 км. Проехать до самой площадки не получится, придется оставить машину и пройтись от Приморского шоссе до берега около 800 м.

А ЧТО ЕЩЕ?

Скорее всего, в майские праздники на всех доступных площадках будет настоящий ажиотаж. Но есть и другие варианты, как можно пожарить шашлык, не нарушая закона. Множество оборудованных беседок и гриль-домиков сегодня сдается в аренду. Такие есть даже в черте города – например, на Суздальских озерах. Есть такая услуга, например, и на многочисленных базах отдыха и в отелях, расположенных на берегу Финского залива. В среднем стоимость аренды на час начинается от 1500 рублей. Цена зависит от размера беседки, ее местоположения и дополнительных услуг (иногда в стоимость уже входить уголь, розжиг, шампуры и т.д.). Где-то беседку можно снять отдельно, а где-то такая услуга доступна только для проживающих.