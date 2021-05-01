Популярные марки семечек оказались самыми опасными. Неожиданные результаты проверки «Общественного контроля»

Жареными семечками категорически запрещено кормить зверей и птиц. Теперь вы понимаете, почему. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Говорят, что мода грызть семечки давно прошла. Тем не менее, еще остаются те, кто любит их «пощелкать». Обжаренные семечки подсолнечника остаются популярным товаром в продуктовых. Все знают, что они богаты витаминами и микроэлементами: это производители продукта не забывают указать на упаковках. Однако кое-что они замалчивают. Сегодня семечки в упаковках из петербургских магазинов (а уже тем более – на развес!) – очень опасный для человека продукт. К такому выводу пришли специалисты «Общественного контроля», проверив двенадцать пачек от разных производителей.

Главная опасность семечек в том, что они могут содержать тяжелые металлы. В частности, кадмий – один из самых токсичных. Он отнесен ко второму классу опасности (высокоопасные вещества).

– Люди отравляются кадмием, употребляя воду и зерновые, а также овощи, растущие на землях, расположенных вблизи от нефтеперегонных заводов, металлургических предприятий и автомобильных дорог, – рассказывают в «Общественном контроле».

Соответственно, семечки вбирают кадмий из самого подсолнечника, а тот – из почвы.

– Кадмий широко используется в никель-кадмиевых аккумуляторах, припоях и других сплавах в качестве пигмента и отвердителя, при изготовлении пластмасс, – добавляют в «Общественном контроле».

ГРЫЗТЬ ИЛИ НЕ ГРЫЗТЬ?

Так вот лабораторная проверка показала, что абсолютно во всех семечках содержался кадмий, а в двух образцах – он превысил допустимые нормы. Она составляет 0,2 мг/кг. Так вот самыми опасными оказались семечки из Краснодарского края – «От Атамана» и «Бабкины семечки». В первом случае кадмия было 115% от нормы (0,23 мг/кг), а во втором – 170% (0,34 мг/кг).

– Единственное достоинство этих семечек – низкая цена: 200 рублей за килограмм. Но вряд ли теперь она может соблазнить покупателя, узнавшего об избытке ядовитого кадмия в красочной упаковке, – говорят в «Общественном контроле».

Во всех остальных образцах семечек содержание кадмия не превысило норму, но все же он был. К счастью, нигде не нашли специалисты других тяжелых металлов: свинца, ртути и мышьяка.

Самыми дешевыми были семечки под торговой маркой «О'Кей» – 116 рублей за килограмм: но в пачке обнаружили недовес. Самыми дорогими оказались семечки за 535 рублей за килограмм под торговой маркой «Джинн». Однако в пачке за такую цену тоже был недовес. По такой же цене продаются и семечки «ЖАРО» – к ним вопросов не возникло.

Одобрили лабораторно и остальные образцы – под марками «Раздолье», «Золотая семечка», «Ciko», «Степановка», «Семечки жареные», «Семечки Богучаровские» и «Селяночка».

Не стоит покупать семечки без упаковки – например, на развес у «бабушек», на рынке или у трасс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НА ЗАМЕТКУ

Чем опасен кадмий в семечках

– По словам врачей, в организме человека избыток кадмия чреват поражением почек, нервной и костной систем, потому что он разрушает минерализацию костей и синтез витамина D. Кадмий может привести к серьезным заболеваниям легких, вызывает гипертонию, анемию, способствует развитию рака, снижает иммунитет, – рассказывают специалисты «Общественного контроля».

При этом для отравления достаточно съесть 30 мг кадмия с пищей или около 15 мг с жидкостью. К слову, тяжелые металлы накапливаются в организме, а период их выведения составляет 10-35 лет.

Как выбрать семечки в магазине

- Не стоит покупать семечки без упаковки – например, на развес у «бабушек», на рынке или у трасс

- Помните, что плохо обработанные семечки могут привести к кишечным инфекциям

- Берите семечки в герметичной, целостной упаковке

- Проверяйте на упаковке срок годности, дату сбора, информацию о производителе

- Безопаснее брать неочищенные семена – без шелухи ядра быстро загрязняются

КСТАТИ

Как и всегда, результаты экспертизы «Общественный контроль» направил в Роспотребнадзор. К слову, такая прошлогодняя проверка семечек привела к административному расследованию. Повторная лабораторная экспертиза доказала опасность продукта от нескольких производителей, за реализацию таких семечек наказали штрафами, а партии сняли с продажи.

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