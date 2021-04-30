Зенит будет биться с Локомотивом за чемпионство. Прогноз на матч 28 тура Российской Премьер-лиги 2 мая 2021

"Зенит" может оформить чемпионство уже 2 мая, в матче с "Локомотивом". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ближайшее воскресенье Петербург станет центром футбольной жизни России. В главной встрече тура на поле «Газпром Арены» выйдут две лидирующие команды чемпионата, которые фактически разыграют между собой итоговое первое место. «Комсомольская правда» дает прогноз на матч 28 тура Российской Премьер-лиги 2 мая 2021 «Зенит»-«Локомотив».

К решающей встрече соперники подошли в хорошем состоянии и настроении. В активе у петербуржцев, идущих первыми в РПЛ, 58 очков, а у московских железнодорожников - 52. Если «Зенит» побеждает, то становится недосягаем, но красно-зеленые сдаваться без боя явно не намерены. Столичный клуб сейчас на ходу - «Локомотив» выиграл все пять последних матчей в чемпионате. На счету «Зенита» четыре победы и ничья два тура назад.

Тем не менее, букмекеры практически единодушно отдают победу именно сине-бело-голубым, которые наверняка захотят оформить чемпионство на своем поле. В этом с ними согласны и сами зенитовцы.

- Очень важно сделать это дома, потому что дома мы ни разу не становились чемпионами, - отметил Артем Дзюба.

Согласен с ним и Малком: «Очень надеюсь, что следующее воскресенье станет тем днем, когда мы завоюем титул».

К тому же зенитовцев будут гнать вперед фанаты. Игра пройдет на «Газпром Арене», которая будет заполнена на 75%, то есть посмотреть встречу вживую смогут 40 тысяч зрителей.

Судить принципиальный матч назначен 41-летний арбитр из Москвы Сергей Карасев. Он работал на 38 играх с участием «Зенита», в которых петербуржцы одержали 23 победы, девять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Прогноз «КП» на матч 28 тура Российской Премьер- «Зенит»-«Локомотив»: минимальная победа «Зенита» со счетом 2:1.