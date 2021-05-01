Пасхальная служба в Санкт-Петербурге 1 мая 2021: прямая онлайн-трансляция из Казанского кафедрального собора

Прямая онлайн-трансляция с пасхальной службы 1 мая 2021 года из Казанского кафедрального собора. Фото: Артем КИЛЬКИН

Православные верующие 2 мая 2021 года отмечают великий праздник - Пасху. В ночь на воскресенье во всех храмах Санкт-Петербурга пройдут службы, главная - в кафедральном соборе. Божественную литургию проведет владыка Варсофоний. Пасхальная служба в Казанском соборе в Санкт-Петербурге 1 мая 2021 начнется в 22.50. Для тех, у кто нет возможности лично присутствовать в храме, мы будем вести прямую-онлайн трансляцию на сайте kp.ru.

Накануне Воскресения Христова митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к прихожанам с праздничной речью и дал важные напутствия.

- Христос дал нам новую жизнь, полную благодатных сил. И наше призвание - пользоваться этими силами, - напомнил в своем пасхальном обращении митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. - Христос ждет от нас действия, твердой веры и знания того, что нужно говорить и делать. В этом году мы празднуем 800-летие со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского, небесного покровителя Санкт-Петербурга и выдающегося сына Отечества. Для нас это повод всегда помнить, что никакие земные должности и заботы не могут разлучить нас с Богом, если в сердце есть вера и стремление жить по Его святым заповедям.

Кстати, в этом году пасхальные службы в церквях будут проходить с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора: верующих просят соблюдать дистанцию, быть в одноразовых масках. Напоминаем также, что прихожанам стоит заранее продумать, как они будут добираться до дома после ночной службы, так как метро в Петербурге работать не будет.