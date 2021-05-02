Две тысячи хризантем из Голландии и волонтеры с медицинскими масками: Как прошла Пасхальная служба в Казанском соборе Санкт-Петербурга

Пасхальная служба в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь с 1 на 2 мая в одном из крупнейших и красивейших храмов Северной столицы - Казанском кафедральном соборе - прошло богослужение, посвященное самому важному празднику православных христиан, святой Пасхе. Побывали на нем и корреспонденты "КП-Санкт-Петербург". Самые яркие подробности моменты - в нашем специальном репортаже.

В Казанском соборе прошла главная пасхальная служба. Фото: Олег ЗОЛОТО

Долгая праздничная служба - в церковном языке она зовется Всенощным бдением - началась ровно в 23:17. Но народ начал собираться в храме задолго до этого момента. Православные петербуржцы потянулись под своды Казанского собора еще поздним вечером - и когда настал момент, и хор запел первую молитву, в немаленьком зале, рассчитанном а три с лишним тысячи человек уже яблоку негде было упасть.

Встретить Воскресение Христово в храме решили тысячи горожан. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Это, конечно, не случайно, - рассказал "Комсомолке" председатель приходского совета храма протоиерей Александр Пашков. - Если помните, в прошлом году из-за эпидемии коронавируса было принято решение сделать пасхальную службу закрытой. Мы, конечно, постарались донести благую весть о Воскресении Христовом до как можно большего числа людей при помощи прямых трансляций, но, как вы понимаете, это не способно заменить живое участие в молитве. Поэтому мы с большой радостью приветствуем всех, кто решил прийти сегодня в храм.

Протоиерей Александр Пашков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, кое-какие отголоски непростого "ковидного" времени все же остались. Так, в храме усилили меры эпидемической безопасности - к примеру, иконы, к которым прикладывались прихожане, после каждого человека протирали специальными салфетками с антисептиком.

Иконы, к которым прикладывались прихожане, после каждого человека протирали салфетками с антисептиком. Фото: Олег ЗОЛОТО

А специальные волонтеры в приметных красных одеждах следили за тем, чтобы все собравшиеся были в масках, а тем, у кого масок не имелось, выдавали их из заранее закупленных комплектов.

К Пасхе Казанский собор украсили больше двух тысяч хризантем разных сортов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Многочисленных гостей Казанский собор встретил до блеска вымытым и богато украшенным - прежде всего, живыми цветами. Их в Санкт-Петербург специально для оформления храма доставила одна из крупнейших голландских флористических компаний. Ее представители сами вышли на контакт с петербургской епархией и, заручившись благословением, доставили в Казанский собор больше двух тысяч хризантем самых разных цветов, форм и сортов - в том числе и совсем-совсем новых, уникальных, которые до этой ночи практически никогда не демонстрировались широкой публике.

По традиции прихожане несли в храм яйца и куличи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Над роскошными цветочными композициями по десять часов в день на протяжении двух суток трудилась команда профессиональных флористов. Помогало им и духовенство.

Координатор проекта Елена Кутна. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Отец Александр (Пашков - прим.ред.), оказывается, и сам в душе настоящий флорист! - рассказала "Комсомолке" координатор проекта Елена Кутная. - Он, например, сам придумал оформление главной святыни собора - иконы Казанской Божьей матери. А нам сказал - "будьте в своей фантазии свободны, как райские птицы".

Всего в Пасхальной службе в Казанском соборе приняло участие несколько тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

К слову, друзья-голландцы в этом году помогли с украшением еще одного храма - собора Святого Петра в Ватикане. Такая вот получилась дружба стран, конфессий и культур.

Вел Пасхальную службу митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Фото: Олег ЗОЛОТО

Всего в Пасхальной службе в Казанском соборе приняло участие несколько тысяч человек.

Верующие со свечами в руках прошли вокруг собора. Фото: Олег ЗОЛОТО

Крестный ход. Фото: Олег ЗОЛОТО

Многие специально ради этой возможности приезжали из других городов и даже стран - так, один из прихожан попросил отца Александра передать поздравление со светлой Пасхой для жителей Донбасса.

Губернатор Александр Беглов и председатель ЗакС Вячеслав Макаров также были на службе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Посетили богослужение и первые лица Санкт-Петербурга - губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Ближе к завершению все собравшиеся обошли собор крестным ходом.

Начало нового дня Северная столица встретила многоголосым "Христос Воскресе!"