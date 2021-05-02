Как была, так и осталась: Что увидели пассажиры на новой станции метро «Зенит» в Петербурге

Станцию «Зенит» запустили всего на один день, специально под игру «сине-бело-голубых» с московским «Локомотивом». Фото: Олег ЗОЛОТО

Открытие станции метро «Зенит» (в недалеком прошлом - «Новокрестовская») в Санкт-Петербурге обернулось для пассажиров сюрпризом. И не сказать, чтобы особо приятным: те, кто специально приехал на «Зенит», чтобы посмотреть обещанный «крупный редизайн», остались разочарованы - внешне станция практически не изменилась. Почему - рассказывает «Комсомольская правда».

Внешне станция практически не изменилась. Фото: Олег ЗОЛОТО

У бывшей станции «Новокрестовская» долгая и трудная история. Она открылась в 2018 году, а в апреле 2020 закрылась из-за многочисленных недоделок и протечек. Пока подрядчик занимался гарантийными работами, станцию успели перекрестить в «Зенит», а заодно объявили, что к грядущему чемпионату мира по футболу она сильно поменяется: в частности, стены планировали перекрасить в синий, белый и голубой, а в больших стеклянных витринах разместить скульптуры львов. Однако пока что обещания так и остались обещаниями - все основные работы оказались сосредоточены в глубине станции, в стороне от глаз простых пассажиров.

Единственное визуальное изменение - обновились пластиковые облицовочные панели. Фото: Олег ЗОЛОТО

- На данный момент единственное визуальное изменение - обновились пластиковые облицовочные панели, вместо старых, испорченных из-за протечек, были установлены новые, - рассказала начальник станций «Зенит» и «Беговая» Марина Качанова. - Соответственно, исчез черный полиэтилен, который закрывал часть поврежденной облицовки.

Основные работы оказались в стороне от глаз простых пассажиров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Все остальное - масштабные инженерные работы. На станции отремонтировали гидроизоляцию, протянули новые линии связи. Сделать осталось не так много: обновить системы пожарной безопасности, запустить траволаторы и обеспечить диспетчеризацию - то есть, свести все коммуникации в единую централизованную сеть. Однако точных и даже примерных сроков открытия «Зенит» (2 мая станцию запустили всего на один день, специально под игру «сине-бело-голубых» с московским «Локомотивом») пока никто назвать не в силах. Задача стоит успеть к чемпионату мира - вот и все, что известно на данный момент.

Редизайн бывшей «Новокрестовская» застопорился. Фото: Олег ЗОЛОТО

Что же касается нового внешнего вида станции, то тут в метрополитене ждут подвижек от самого петербургского клуба - он вместе со своими болельщиками все это затеял, с него и спрос. Пока что редизайн бывшей «Новокрестовская» застопорился - не исключено, что и летом она откроется со старым оформлением.