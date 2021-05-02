Невероятный счет и - трижды чемпионы. Обзор матча 28 тура РПЛ Зенит – Локомотив 2 мая 2021

Зенит стал чемпионом, обыграв Локомотив с разгромным счетом. Фото: ФК "Зенит"

Обзор матча Зенит - Локомотив 2 мая 2021: Счет, голы, статистика игроков

К началу мая петербургский «Зенит» вышел на финишную прямую. Осталось поставить точку. Победную! Гарантирующую чемпионский титул. Третий раз подряд, чего еще в истории невского клуба не бывало.

Для этого оставался сущий пустячок: обыграть на родном поле «Газпром Арены» ближайшего преследователя — московский «Локомотив». «Железнодорожники» во втором круге набрали сумасшедший ход, одержав 11 побед подряд. Впрочем, даже такой спурт не позволил им подобраться к «сине-бело-голубым» ближе, чем на шесть очков. Огромная дистанция за три тура до финиша.

Первый тайм

Удивлять составом противника Сергей Семак не стал. В этой игре вышли все лучшие силы, продолжает отсутствовать из-за травмы только хорватский защитник Ловрен. У «путейцев» вернулся в воротах бразилец с российским паспортом Гильерме, пропустивший два матча из-за дисквалификации.

Спокойно события на поле развивались до 9-й минуты. Начало активным действиям положил удар головой Азмуна. Тут же после быстрой контратаки залепил в перекладину Мухин.

Зенит доказал, кто чемпион. Фото: ФК "Зенит"

Вскоре зенитовцы понесли серьезную потерю, из-за травмы покинул поле бразильский полузащитник Вендел. Его заменил герой предыдущего матча с «Ротором» аргентинец Дриусси.

Игра ненадолго успокоилась, а следующий взрыв активности завершился голом в ворота «Локомотива». На 20-й минуте отобрав мяч у соперника в штрафную ворвался Азмун. Азмун пробил из штрафной, попав в Гильерме, затем удар Малкома был заблокирован защитником. Лишь с третьей попытки Артем Дзюба отправил «парашют» мяч уже в пустые ворота — 1:0!

Остаток тайма прошел при полном преимуществе хозяев поля. Москвичи чужую половину поля практически не переходили, им приходилось только отбиваться. Но на 39-й минуте оборона москвичей, прозевала в «воздухе» Азмуна, и иранец головой отправил мяч в ворота — 2:0!!!

Но это было еще не все! В добавленное время Азмун реализовал пенальти, сделав дубль — 3:0! Настоящий нокаут и разгром!

Второй тайм

Чтобы окончательно убить надежду на какое-то чудо и камбэк, зенитовцам хватило несколько секунд второго тайма и одной атаки. Азмун поймал такой кураж, что вновь улетел от всех своих преследователей в штрафной! И в прыжке забил, на этот раз штрафной. Есть хет-трик у «Принца Персии», 4:0!

Не понравилось это партнеру Азмуна по атаке — Дзюбе. Через пять минут он бросился в преследование за своим другом, сделав дубль — 5:0! Футболисты «Локомотива» выглядели сторонними наблюдателями! В боксе, в таких случаях выкидывают полотенце, чтобы прекратить избиение!

Но «железнодорожники» досрочно покидать «Газпром Арену» не захотели! И даже отыграли один гол — на «пустом месте», у своих ворот Ракицкий подарил мяч Камано.

Но лучше «Зенит» не злить! Через десять минут, москвичи проспали очередной быстрый прорыв «сине-бело-голубых», и Малком напомнил всем, что он — бразилец! И обладает сумасшедшей техникой, великолепным резанным ударом из-за штрафной отправил мяч за шиворот Гильерме — 6:1!

Капитаном сине-бело-голубых в матче с Локомотивом был Артем Дзюба. Фото: ФК "Зенит"

После этого трибуны стадиона на «Крестовском», заполненные на 70 процентов, завели: «Мы — чемпионы! Мы — чемпионы»!!! Сомневаться в этом не мог даже самый прожженный фанат «Локомотива»!

В матче решающем судьбу золотых медалей, зенитовцы провели самую красивую и мощную игру в нынешнем чемпионате. И за два тура до окончания чемпионата добыли чемпионский титул, третий подряд! Сергей Семак сделал то, что в свое время не удавалось знаменитым европейским тренерам — Дику Адвокату, Лучано Спалетти и Виллашу Боашу! Гуляй, Питер! Вчера любимый футбольный клуб тебе подарил еще один законный повод — хорошо зажечь!

Чемпионат РПЛ. 28-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) – 6:1 (3:0)

Голы: 1:0 Дзюба (19), 2:0 Азмун (39), 3:0 Азмун (пенальти, 45+3), 4:0 Азмун (46), 5:0 Дзюба (51), 5:1 Камано (56), 6:1 Малком (67)

Состав «Зенита»: Лунев, Караваев, Чистяков. Ракицкий (Круговой), Дуглас Сантос, Кузяев (Мостовой, 81), Барриос, Вендел (Дриусси, 13), Дзюба, Малком (Сутормин, 80), Азмун (Оздоев)

Состав «Локомотива»: Гильерме, Рыбусь, Чорлука, Пабло, Рыбчинский, Мухин (Игнатьев, 46), Баринов, Жемалетдинов (Лисакович, 58), Крыховяк, Смолов (Зе Луиш, 65), Камано (Миранчук, 58)

Предупреждения: Крыховяк (22), Барриос (36), Мухин (38), Пабло (45), Миранчук (61), Кузяев (69)

2 мая. Санкт-Петербург. «Газпром Арена». 40 000 зрителей