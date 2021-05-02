«Зенит» стал чемпионом на родном стадионе. Как это было

Зенит - чемпион! Фото: ФК "Зенит"

Перед очной встречей «Зенита» и «Локомотива» 2 мая 2021 команд разделяло 6 очков. Учитывая короткую дистанцию (оставалось всего 3 матча), сине-бело-голубые оставались явным фаворитом в чемпионской гонке. «Зенит» обеспечивал себе чемпионство в случае победы, а ничья давала хозяевам шанс стать чемпионами в следующем матче. При этом «Локомотив» набрал сумасшедшую форму после зимнего перерыва — команда Николича выиграла 10 матчей подряд (8 в чемпионате и 2 в кубке). Очный матч двух лидеров чемпионата обещал яркую борьбу.

Ажиотаж среди болельщиков начался задолго до стартового свистка. Футбольную атрибутику можно было найти в любой части города уже с обеда, а вагоны метрополитена несли на Крестовский остров болельщиков — в этот день стадион был готов вместить 40 тысяч болельщиков. Как раз вовремя открылась и станция метро «Зенит».

Футбольную атрибутику можно было найти в любой части города уже с обеда. Фото: Дмитрий КАМЫШЕНКО

Казалось бы, общая праздничная атмосфера соответствовала «золотому матчу». Петербуржцы не насытились двумя чемпионствами подряд и ехали смотреть на третье. Впрочем, прошлые чемпионские матчи проходили за пределами Санкт-Петербурга, так что событие обещало стать эпохальным. Болельщиков встречало выступление группы «Бригадный подряд». Громкая музыка, работающие фонтаны, зелёная трава - кажется, в этот день Санкт-Петербург по-настоящему вышел из зимней спячке.

Несмотря на победную серию «Локомотива», фанаты «Зенита» излучали оптимизм. От небольших групп людей можно было услышать фразы вроде «Ну, если сегодня не победим, то из Уфы вернёмся чемпионами». Речь идёт о следующем матче против «Уфы», так что в чемпионство поверили, кажется, все, оставалось лишь узнать точную дату. Другие фанаты разогревались перед стадионом с помощью речёвок и песен. Стюарды спокойно пропускали болельщиков на трибуны, изредка останавливая людей с алкоголем в руках. Без ругани, но и без особой радости обладатели стеклянных бутылок и жестяных банок отправлялись в сторону урны.

Матч вызвал небывалый ажиотаж среди болельщиков. Фото: Дмитрий КАМЫШЕНКО

Стартовые составы не удивили. Команды играли своими привычными, оптимальными сочетаниями.

Уже после стартового свистка команды обозначили свои планы на встречу. «Зенит» забрал мяч и старался играть короткими передачами, «Локомотив» же спокойно отдал инициативу и сосредоточился на обороне и быстрых контратаках.

На шестой минуте состоялся первый опасный момент - Ракицкий забросил мяч в штрафную, а Азмун не смог нанести хороший удар головой. Ответ гостей не заставил себя ждать. Мощнейший удар Мухина пришелся в перекладину. После двух опасных моментов игра на время успокоилась. Обе команды стали распоряжаться мячом аккуратнее.

Трибуны разрешили заполнять на 75%, поэтому на стадионе был аншлаг. Фото: Дмитрий КАМЫШЕНКО

К сожалению для хозяев, начались остановки из-за повреждения. Травму получил игрок Зенита Вендел. Вместо него на поле вышел Дриусси, а Сергей Семак был вынужден перестраивать схему игры. Впрочем, «Зениту» травма не помешала - на 29 минуте Артём Дзюба открыл счёт. После продолжительной атаки с ударами Азмуна и Малкома капитан сборной России элегантно перебросил защитников Локомотива и приблизил Зенит к чемпионству. Оказалось, это только начало. Уже на 39 минуте Сердар Азмун усилил веру фанатов Зенита в чемпионство. Спустя несколько минут иранец оформил дубль.

3-0 после первого тайма. Пожалуй, за последние полгода ещё никто не играл с «Локомотивом» настолько уверена.

В перерыве главный тренер локомотива сделал замену в попытках переломить ход игры, но сине-бело-голубых было не остановить. Уже через минуту после начала второго тайма Сердар Азмун оформил хет-трик. Дальнейшие события уже перестали играть большую роль, ведь болельщики начинали праздновать чемпионство.

На 51-й минуте Артём Дзюба забил свой второй мяч. Спустя пять минут Камано порадовал фанатов Локо и забил гол престижах. Впрочем, 5-1 после часа игры - не тот результат, которого ждали фанаты московской команды. На 67 минуте мячом отметился Малком. 6-1.

При этом «Локомотив» неплохо атаковал, но команду подвела плохая реализациях и ошибки при обороне. «Зенит» же хладнокровно наказывал соперника за каждую оплошностью.

«Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд, но в этот раз болельщики начинают праздновать триумф на родном стадионе. Сегодня Санкт-Петербург будет шумным.