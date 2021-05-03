Новый парк "Заросли" предложили создать на набережной Макарова в Петербурге

Набережную Макарова на Васильевском острове хотят превратить в зону отдыха / Фото: zarosli.space

Архитекторы и урбанисты Санкт-Петербурга разработали план нового парка "Заросли" - зону отдыха предлагается разместить на набережной Макарова, где сейчас пустырь. Активисты создали и представили свой проект в сети.

- Сегодня на территории, которая ближе к Смоленке, правда заросли: деревья, кусты, песчаный берег с обрывами и большие камни. Другая часть — ближе к мосту Бетанкура — больше похожа на индустриальный пустырь. Бетонные плиты, остатки пирса, свободные пространства, - рассказали инициаторы проекта.

Идея заключается в том, чтобы создать легкий пешеходный мост через реку Смоленку, который свяжет маршрут вдоль берега и станет сквозным проходом через парк между Васильевским островом и островом Декабристов.

Проект парка "Заросли" / Фото: zarosli.space

В планах властей Петербурга в этом месте проложить магистраль. Создатели проекта провели исследование и уверяют, что новая трасса не поможет разгрузить дороги, а местами сделает транспортную ситуацию даже немного хуже.

Активисты считают, что на острове Декабристов, да и Васильевском острове мало парков. Поэтому именно здесь они хотят сохранить рельефный берег Невы и небольшим пляжем. Проект предполагает места для рыбалки, для гриля с удобными навесами от дождя, детскую площадку, кафе и даже небольшой экспериментальный общественный огород.