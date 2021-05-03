Сады и скверы Петербурга закрыли из-за штормового предупреждения

Сады и скверы Петербурга закрыли из-за сильного ветра Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в понедельник утром, 3 мая 2021 года, из-за сильного ветра закрыли сады и парки. Еще накануне вечером МЧС города объявило штормовое предупреждение - порывы ветра будут достигать до 17 метров в секунду.

- В связи с этим, для обеспечения безопасности горожан принято решение закрыть парки, сады и скверы, - сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.

На данный момент закрыты для посетителей Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, Румянцевский сад, Шкиперский сад и Благовещенский сад. Также закрываются скверы Галины Старовойтовой и на улице Декабристов, 22. Доступ в эти места отдыха будет закрыт до тех пор, пока в городе не улучшится погода.

Также петербуржцам рекомендовали быть очень внимательными в такую погоду, не парковать машины под деревьями, а самим не ходить рядом с плохо закрепленными конструкциями, так как от порыва ветра они могут упасть.

Напомним, что в Комитете по благоустройству работает круглосуточный телефон дежурной службы – 314-60-13.