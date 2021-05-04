34 петербуржца умерли из-за коронавируса за сутки

В России за время пандемии ковидом заразились уже 4 839 514 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Свежую статистику коронавирусной пандемии опубликовал федеральный оперштаб. За последние сутки, по данным на утро 4 мая, в Петербурге выявили еще 709 заболевших ковидом. При этом количество выздоровевших за сутки превысило этот показатель почти на сотню: излечился от инфекции, официально, 801 пациент.

В сумме с начала пандемии коронавирусом в городе на Неве заразились 418 608 человек, а выздоровели – 378 252 человека.

Скорбное число летальных исходов за сутки выросло на 34. С начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 13 352 жителей Северной столицы.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России

В Ленинградской области суточный срез следующий: 90 заболевших (42 931 с начала пандемии), 69 выздоровевших (40 186 с начала пандемии) и четыре умерших (1 185 с начала пандемии).

В России за время пандемии ковидом заразились уже 4 839 514 человек. От инфекции излечились 4 457 044 человека, погибли – 111 535 человек.

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