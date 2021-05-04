Обналичили полмиллиарда: В Петербурге четыре домохозяйки открыли подпольный банк

За четыре года банкирши заработали на комиссии 33,5 миллиона рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

То ли в качестве хобби, то ли в виде приработка группа домохозяек из Петербурга организовала подпольный банк. Предприятие оказалось столь успешным, что через теневую контору на обнал проходили миллионы рублей. Правда, вскоре успешный «домашний бизнес» женщин привлек внимание экономической полиции и ФСБ.

Как выяснили правоохранители, сотрудниками «кухонного банка» были восемь человек. Главным «банкиром» стала 51-летняя петербурженка. Из остальных семерых членов ОПГ в возрасте 40-58 лет шестеро были женщинами, большинство – домохозяйки. Единственным мужчиной, ввязавшимся в криминальное дельце, стал родственник одной из дам.

– Теневые банкиры на протяжении четырех лет систематически занимались обналичиванием, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. – За это время они обналичили около полумиллиарда рублей. Клиентами «черных» банкиров были и физические, и юридические лица.

Чтобы «отмыть» деньги, использовали как минимум 16 фирм. В «большой стирке» домохозяйки задействовали и ряд ИП, зарегистрированных в Петербурге, которые фактически не вели какой деятельности. «Грязные» деньги поступали на счета компаний по фиктивным контрактам, а затем выводились через ИП и физлиц прямо через банкоматы.

– За услуги «банкиры» взымали комиссию не менее семи процентов, – добавляют в главке. – За четыре года им удалось заработать порядка 33,5 миллиона рублей.

По квартирам домохозяек вне закона, а также по другим помещениям, прошла серия из 20 обысков. Прямо на подоконниках кухонь дам нашли тетради с финансовой отчетностью, печати фиктивных компаний, электронные ключи дистанционного управления расчетными счетами.

На банкирш завели уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», каждой дамочке (а также мужчине-родственнику) грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас директор «домашнего банка» находится под домашним арестом, еще трое – под подпиской о невыезде.