Петербуржцы собирают деньги на мемориальную доску Михаилу Жванецкому

Михаила Жванецкого не стало полгода назад. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Жители Ульянки – исторического района Петербурга – призывают увековечить сатирика Михаила Жванецкого, который жил здесь в 70-х годах в квартире, предоставленной ему Ленинградским театром эстрады и миниатюр (ныне Театр эстрады имени Райкина). Об Ульянке Жванецкий не раз упоминал в своих выступлениях.

– Чтобы узнать точные адрес и даты, мы проконсультировались в Союзе театральных деятелей, в Архиве искусства, в Театре эстрады имени Райкина, а также сделали запрос в районное жилищное агентство, – сообщает муниципальный депутат Никита Кириллов. – Оказалось, что Жванецкий проживал в доме 16 по улице Генерала Симоняка, который позднее стал домом 19 по улице Стойкости. Мы достоверно знаем, что он жил здесь с 1969 по 1982 год.

Увековечить сатирика предлагают мемориальной доской на фасаде. Ее внешний вид уже разработан дизайнером Ланой Лайбинен: на ней изобразят шарж на Жванецкого, сделанный в 1989 году его другом, карикатуристом Константином Куско (художник дал на это свое согласие); рядом поместят цитату из монолога, посвященную Ульянке.

Визуализация мемориальной доски. Фото: Никита Кириллов

«Мое любимое, главное место не центр, а Ульянка. Там как-то очень много неба, и, когда я там жил, стояла цистерна с пивом. Вот небесный свод, цистерна, и от всех домов-коробок с утра к этой цистерне сходятся люди. Это для меня Ленинград. Ну, еще, конечно, театры и женщины, питерские, отсыревшие, добрые», – будет гласить табличка.

Изготовить доску готова гранитная мастерская, располагающаяся по соседству. Для знака уже выбрали материал – черный ладожский гранит габбро-диабаз. Размер доски составит 100 на 50 сантиметров. Сейчас жители Ульянки собирают деньги на создание таблички, она обойдется примерно в 55 тысяч рублей.

Внешний вид доски. Фото: Никита Кириллов

– На данном этапе я собираю пакет документов для Совета по мемориальным доскам при Правительстве Санкт-Петербурга, – добавляет мундеп. – По закону в роли заказчика установки мемориальной доски может выступать только юридическое лицо, которое не получает финансирование из бюджета города. На помощь нам пришел Сергей Баричев, создатель Музея Оранэлы (Ораниенбаумской электрической линии. – Прим. ред.).

По городским законам, увековечить выдающегося человека можно лишь спустя 30 лет после его смерти. Исключения составляют люди, наделенные официальным статусом Героев (СССР, России, труда), Нобелевские лауреаты и петербуржцы, внесшие значительный вклад в определенную сферу. На последнее исключение и рассчитывают жители Ульянки: они уверены, что Жванецкий, которого не стало полгода назад, внес значительный вклад в развитие культуры Петербурга и страны.

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