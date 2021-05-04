Два подростка погибли в пожаре в Ленобласти

Накануне возгорания, по неофициальным данным, в квартире была компания из пяти ребят. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Трагедия в Ленинградской области: в пожаре в поселке Федоровское, что под Тосно, погибли дети. Примерно в половине шестого вечера 4 мая пламя и дым повалили из окон одного из многоквартирных домов в районе коттеджного поселка «Счастье»…

– Горела обстановка квартиры на общей площади 15 квадратных метров, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Ленинградской области. – На месте работали 12 спасателей, задействовали три спецмашины.

С огнем удалось справиться в течение часа: пожар ликвидировали уже к половине седьмого вечера.

– Из горящей квартиры эвакуировали двух подростков без признаков жизни, – добавляют в МЧС. – Пожарные пытались их реанимировать, но это не привело к успеху… Медики констатировали смерть.

По неподтвержденной информации, накануне возгорания в квартире была компания из пяти ребят 15-17 лет. Подростки пытались приготовить себе ужин на газовой плите, но в этот момент якобы что-то пошло не так. До прибытия спасателей дети пытались потушить кухню сами. В результате два ребенка погибли, еще один с ожогами был доставлен в больницу, а остальные два подростка спаслись из огня.

В МЧС версию пожара, который начался с кухонной плиты, не отметают. Впрочем, дознание продолжается, именно оно установит детальную картину трагедии.

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