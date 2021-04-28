Мужское и женское: где в Петербурге готовят стать родителями

Татьяна Чайковская работает по специальности уже 28 лет. Доктор постоянно повышает свои профессиональные знания, активно осваивает и вводит в работу новое современное оборудование. Фото: Андрей ГАШЕВ

Планирование семьи — показатель ответственности любой молодой пары. Если у партнеров в течение одного-двух лет не получается завести детей, стоит сдать анализы на гормоны, скрытые инфекции, сделать УЗИ и несколько других процедур.

- Молодые пары приходят к нам в нескольких случаях: если есть какие-то проблемы у женщины, у мужчины, если беременность не наступает в течение продолжительного времени или если поставлен диагноз «бесплодие», — рассказывает заведующая клинико-диагностической лабораторией «Центра планирования семьи и репродукции» Татьяна Чайковская.

Центр находится в историческом здании на Комсомола, 4. Но внутри все современное. В 2008 году, после масштабного ремонта, лаборатория пополнилась новыми клиническими, иммуно- и биохимическими анализаторами. Есть отделение высоких репродуктивных технологий, где можно сделать ЭКО.

ЛЕЧЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С АНАЛИЗОВ

Лабораторное исследование делится на несколько этапов: преаналитический, аналитический, обработку и выдачу результатов. Самый важный — первый. Это все, что происходит до момента поступления материала в лабораторию: забор, транспортировка, маркировка и т. д. И здесь важно заранее подробно проинформировать пациента о процедуре.

- Например, клинический анализ крови надо сдавать натощак. Для теста на глюкозу стоит накануне вечером отказаться от углеводов — булочек и сахара. И желательно поужинать не позднее 18:00, — отмечает Татьяна Юрьевна. — Если вы сдаете глюкозотолерантный тест (колебания глюкозы), нужно целые сутки не употеблять углеводы. Лучше накануне не ходить в спортзал, т.к. с потом из организма могут уйти важные микроэлементы (калий, кальций и т.д.).

«Центр планирования семьи и репродукции» — одно из немногих медучреждений, где делают анализ на гестационный сахарный диабет.

- Это диабет, который проявляется во время беременности. Возможно, он был у человека и раньше, но проявился именно в этот период, когда на организм легла двойная нагрузка, — поясняет эксперт. — Если значение глюкозы в крови выше, чем 4.9, мы направляем пациентку к эндокринологу. При подтверждении диагноза женщина получает у нас инсулин до конца беременности. После мы отменяем препарат, чтобы отрегулировать сахар в крови. Наш центр делает такие анализы с 2014 года: женщины приезжают к нам со всего города.

ОДНИ ИЗ ПЕРВЫХ

В 2019 году на базе клиники открылся «Центр мужского здоровья». Это одна из первых мужских консультаций в Петербурге.

- До этого не было единого центра, в который могли бы прийти мужчины, рассказать о своих проблемах и сдать все необходимые анализы, — рассказывает Татьяна Юрьевна. — Так как мы работаем на правах бюджетного учреждения, на прием можно записаться бесплатно и после консультации врача так же бесплатно сдать анализы. Можно также использовать сертификат молодоженов, который выдает ЗАГС при подаче заявления.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ

Залог успеха в работе любой сфере — профессионалы. Раньше средний персонал (фельдшеров-лаборантов) готовили в училищах, для врачей же, как правило, была переподготовка. А это как получение новой специальности.

- Я по профессии — детский хирург, окончила Педиатрический институт. Когда рухнул Советский Союз, волею случая я оказалась в лаборатории. Сначала меня обучили на рабочем месте, а потом отправили на курсы повышения квалификации, — вспоминает Татьяна Юрьевна. — Сегодня же есть первичная специализация. Кроме того, каждые 5 лет мы ходим на учебу, читаем специальную литературу, участвуем в конференциях. Когда приходит новое оборудование, нас обучают. Желательно, чтобы врач обладал еще и базовым английским, потому что все интерфейсы и инструкции к приборам — на английском языке.

Татьяна Чайковская заверила, что в «Центре планирования семьи и репродукции» работают лучшие специалисты, которые помогут решить проблемы семьи.