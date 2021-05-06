Умер наставник жены Михаила Боярского - Ларисы Луппиан и Сергея Мигицко

Скончался артист Олег Зорин Фото: театр имени Ленсовета/vk.com/lensovet_theatre

В Санкт-Петербурге 6 мая не стал актера, режиссера и педагога Олега Зорина. Артист скончался на 82-ом году жизни. Он до последнего дня оставался на работе. Как отмечают в театре имени Ленсовета, к сожалению, возраст взял свое...

- Олег Зорин попал в труппу Театра имени Ленсовета в 1961 году, - сообщают его коллеги. - Искушенные театралы помнят его яркие работы в спектаклях «Золотое сердце», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Человек и джентльмен», «Жестокость», «Левша», «Мир дому твоему» и многие другие.

Долгие годы Олег Дмитриевич был режиссером-педагогом. Среди его учеников знаменитые народные артисты России - жена Михаила Боярского Лариса Луппиан, Сергей Мигицко, Олег Леваков и Владимир Матвеев.

В последние годы артист играл в спектаклях «Сотворившая чудо», «Фредерик, или Бульвар преступлений», «Чайка», «Night and day».

- Мы всегда будем помнить этого светлого, интеллигентного, чуткого человека, - признаются в театре. - Скорбим вместе с родными и близкими.

День прощания с артистом пока неизвестен.