Погода на 9 мая 2021 года в Санкт-Петербурге: Тепло, осадки маловероятны

Погода на 9 мая 2021 года в Санкт-Петербурге, по прогнозам синоптиков, будет располагать к длительным прогулкам. Фото: Олег ЗОЛОТО

До последнего не было понятно, какой будет погода на 9 мая 2021 года в Санкт-Петербурге. И вот, после холодной и дождливой недели синоптики сделали прогноз, который не может не обрадовать. В воскресенье, в День Победы, в городе на Неве обещают солнечную погоду, осадки маловероятны.

По данным сервисов погоды, в ночь с 8 на 9 мая в Петербурге будет пасмурно, температура воздуха прогреется всего до плюс 3, будет лить дождь. Но уже к утру воскресенья прояснится, характер погоды существенно изменится. По прогнозу, утром 9 мая 2021 года в Санкт-Петербурге столбик термометра поднимется до +4...+6 градусов, а днем - до плюс 10. Осадков в этот день не прогнозируется, но если вы собираетесь на парад Победы на Дворцовую площадь, то лучше все равно прихватить с собой зонт или взять дождевик - погода в Петербурге - девушка капризная.