«Комсомолка» подскажет, где сделать фото для акции «Бессмертный полк – 2021» в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Из-за коронавирусных ограничений масштабного шествия «Бессмертного полка» по центру Северной столицы, как это было во все предыдущие годы, не планируется. Увы, но такое распоряжение вынес городской Роспотребнадзор. Однако если вы все же хотите выразить свою гражданскую позицию не в интернете, а в реальности – «Комсомолка» подскажет, где сделать фото для акции «Бессмертный полк – 2021» в Санкт-Петербурге.

Наименее затратный в плане времени и сил вариант – заказать фото в специализированном печатном центре. В Санкт-Петербурге их существует огромное множество, и цены везде плюс-минус одинаковые: распечатка одной черно-белой фотографии формата А3 на листе самой простой матовой бумаги стоит в среднем от 60 рублей. Цветная фотография на глянцевой бумаге обойдется дороже – в среднем в 100 рублей. Правда, к такой фотографии нужно будет подобрать штендер – подложку с ручкой. Ее можно изготовить самостоятельно: все, что для этого потребуется – лист пластика по размеру фото, обрезок ПВХ-трубы и крепление, это можно без труда найти в строительных и хозяйственных магазинах. Средняя стоимость компонентов для штендера – порядка 150-200 рублей. В продаже можно найти и уже готовые – в среднем они стоят в районе 150 рублей.

Другой вариант – заказать разом и штендер и фото. Это также можно сделать в специализированных копировальных и фото-центрах: на сайтах многих из них уже сейчас открылся раздел «Бессмертный полк», где продается все необходимое. Штендер с уже отпечатанным фото в «минимальной комплектации» - односторонний, пластиковый, с одним снимком – обойдется примерно в 400-600 рублей. Двусторонние, с деревянными ручками, рассчитанные на две и больше фотографий – соответственно, дороже. Срок изготовления – как правило, от двух часов, но лучше заказывать заранее: так будет дешевле.

Наконец, третий вариант – обратиться в администрацию района или муниципального округа. В предыдущие годы некоторые из них оказывали целевую помощь тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию и не мог изготовить фото и штендер самостоятельно. Существует ли такое намерение сейчас, особенно с учетом того, что в 2021 году «Бессмертный полк» полностью перешел в онлайн – неизвестно.

Наконец, самый простой вариант – присоединиться к виртуальному шествию «Бессмертного полка». Сделать это можно через сайт – нужно зайти на страницу, нажать большую кнопку «Принять участие» и ввести данные о родственниках, с портретами которых вы хотите «пройти». Кроме того, присоединиться ко всероссийской акции можно через социальные сети «Одноклассники» или «ВКонтакте» - в этом году в них впервые для этого появились специальные мини-приложения. Они так и называются – «Бессмертный полк онлайн». Найти их можно через строку поиска.